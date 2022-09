Külföld :: 2022. szeptember 5. 22:29 ::

Kaliforniában arra kérik a lakosságot, ne töltsék az elektromos autóikat

Számos hőmérsékleti rekord dőlt meg az Egyesült Államok nyugati államait sújtó, elhúzódó szeptemberi hőhullámban, Kaliforniában a lakosságot továbbra is az árammal való takarékosságra szólították fel, míg az ország keleti részén villámáradások miatt kellett rendkívüli állapotot elrendelni.

Kalifornia több részén a hőmérséklet meghaladta a 40 Celsius fokot: Los Angeles belvárosában vasárnap csaknem 40 fokot mértek, Santa Ana városban 43 Celsius fok volt, Burbankban pedig a hőmérséklet meghaladta a 44 Celsius fokot. A két utóbbi helyszínen ez minden idők legmagasabb hőmérsékleti értéke, amelyet szeptember 4-én mértek.

Az előrejelzések szerint Kalifornia északi részén, valamint az Egyesült Államok északnyugati államaiban marad a hőség a következő napokban, helyenként 43 Celsius fokos forrósággal.

Kalifornia állam fővárosában, Sacramentóban már most arra számítanak, hogy minden idők legforróbb szeptembere jöhet: hétfőn 42 Celsius fok volt, kedden akár 45 fok is lehet. A szomszédos Arizona és Nevada egyes részein szintén 45 fok fölötti hőséget várnak a héten.

Kalifornia független hálózatüzemeltetője már a múlt hét végén arra kérte a lakosságot, hogy az érkező hőhullámban mellőzzék a nagyobb áramfogyasztású berendezések használatát, és lehetőleg ne töltsék elektromos autóikat sem.

Az állam legnagyobb kereskedelmi áramszolgáltatója arra szólította fel ügyfeleit, hogy "ahol csak lehet", mérsékeljék az áramfogyasztást. Azt javasolták, hogy az áramfogyasztási csúcsidőszakban, délután 4 óra után ne használjanak porszívót, mosó- és mosogatógépet, a klímaberendezések termosztátját pedig ne állítsák 25-26 Celsius foknál alacsonyabbra.

A hőségben az államot sújtó erdőtüzek is kiterjedtek. A hétvégén több ezer embert kellett kitelepíteni, a lángok lakott településeket is elértek. A tűzoltóság hétfőn arról számolt be, hogy Weed településen a tűzoltók két holttestet találtak a lángok által érintett területen. Az erdőtüzek mellett Weed városban - eddig tisztázatlan körülmények között - kigyulladt egy fűrészmalom, ami tovább súlyosbította a helyzetet.

Az Egyesült Államok keleti részén heves esők és villámárvizek veszélye miatt rendeltek el készültséget hétfőn. Az árvíz által veszélyeztetett nagyvárosok között van Atlanta, Nashville, Cincinnati, New York és Boston is.

A déli Georgia állam egyes részein villámáradások miatt már vasárnap rendkívüli állapotot rendelt el az állam kormányzója. A CNN hírtelevízió beszámolója szerint rövid időn belül 20-30 centiméternyi eső hullott, a víz utakat és épületeket öntött el, és autók süllyedtek el Chattooga és Floyd megyében.

(MTI)