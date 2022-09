Külföld, Extra :: 2022. szeptember 10. 15:34 ::

Még az ultraliberális San Franciscónak is elege lett a politikai korrektségből

Kalifornia ultraliberális városának, San Franciscónak elege lett az ideológiai szólamokból. Józan, pragmatikus vezetőket akar, akik kezelni tudják a közbiztonsági válságot, írja az Index.



Hajléktalan a kaliforniai San Francisco-i Mason Streeten 2022. március 2-án (fotó: David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images)

San Francisco hírhedt buzinegyedében, Castróban múlt héten azzal fenyegetőztek az étterem-tulajdonosok, kiskereskedők, hogy megtagadják a városi adó befizetését. Elegük van a hajléktalanok, drogosok vandalizmusából, az ellenük és az alkalmazottaik ellen elkövetett támadásokból. Felháborítónak tartják, hogy nekik kell reggelente eltakarítaniuk az üzletük előtt a szemetet, az emberi ürüléket. Ha a város vezetői nem csinálnak rendet, nem fognak fizetni.

Ez csak a legutóbbi epizódja a kiábrándult lakosság elégedetlenségének. A liberális városnak elege lett a fennkölt, üres szólamokból, a túlzott politikai korrektségből. Ideológusok helyett pragmatikus polgármestereket akarnak, akik a demokrácia, az emberi jogok védelmén túl a városukkal is törődnek. Javítják a közbiztonságot, leszámolnak a bűnözőkkel, drogdílerekkel, még akkor is, ha azok a kisebbségek képviselői. Hatékonnyá teszik a tömegközlekedést, megcsináltatják az utakat, befejezik időre az építkezéseket. És tisztán tartják a várost, többek között azzal is, hogy több nyilvános, ellenőrzött vécét nyitnak.

Hosszú volt az út, míg az a város, amelynek kiemelten fontos volt a jogvédelem, és amelyet gyakorlatilag mindig is a liberális Demokrata Párt vezetett, erre a következtetésre jutott. (Legutóbb 1956-ban volt konzervatív polgármester.) San Francisco arra is büszke volt, hogy az elnökválasztáson mindig a Demokrata Párt jelöltjeire, legutóbb Hillary Clintonra, majd Joe Bidenre szavazott.

2019-ben Chesa Boudint választották főügyésznek, akinek börtönreformprogramjával megváltozott a bűntettek értékelése. A lopás, betörés, rablás már csak szabálysértésnek számított, nem járt érte komoly büntetés.

Covid-trauma, BLM-tombolás

Aztán jött a Covid-járvány, és sok minden átértékelődött. Mint minden nagyvárost, San Franciscót is megviselte a majdnem egyéves lezárás.

A kisvállalkozók, a kiskereskedők, az étterem- és bártulajdonosok a csőd szélére jutottak.

A hatalmas adósságot felhalmozó mozik közül sokat bezártak. Leépítések voltak a tömegközlekedésben is, hiszen a fertőzéstől félve a helyiek alig mertek buszra, villamosra szállni.

Ami korábban elképzelhetetlen volt, az megtörtént: megkezdődött az elvándorlás San Franciscóból. A lezárások közepette a városi élet már nem volt vonzó, lakások helyett tágas házakra, bűnözés helyett nyugalomra, biztonságra vágytak az emberek.

A gazdagok Kaliforniában a Sierra síparadicsom, a Tahoe-tó környékén vagy a Napa-völgyi borvidéken kerestek nagy házakat. A középosztály Nevada, Utah, Wyoming, Montana államokat célozta meg, ahol elérhető áron jutott házhoz, hatalmas kerttel. Csapást mért a környékre, hogy egyre több techvállalat – mint az Oracle, a Hewlett Packard és a Tesla – vagy startup hagyta ott a Szilícium-völgyet, és a kedvezőbb adót és biztonságosabb környezetet kínáló Texas vagy Florida államba költözött.

San Francisco polgármestere szerint a várost elhagyók harminc százaléka már soha nem fog visszaköltözni.

2020 nyarán, még a lezárások közepette söpört végig Amerikán a rendőri brutalitás elleni Black Lives Matter-tüntetéssorozat. A megmozdulásokban San Francisco lakói és vezetői is részt vettek. Követték az országos trendet, amely szerint a rendőrségtől el kell venni a pénzt, sőt akár meg is lehet szüntetni az intézményt. A tömeghisztéria közepette nem gondoltak a következményekre.

Katasztrofális hajléktalanhelyzet

A feszültséggel teli időszakban felerősödtek a meglevő problémák, köztük a mára katasztrofálissá vált hajléktalanság. Ma San Franciscóban húszezer ember él fedél nélkül. Utcai létük nemcsak önmagukra, de környezetükre is veszélyes.



Hajléktalan San Francisco Tenderloin kerületének utcáján 2021. október 30-án (fotó: Tayfun Coskun/Anadolu Agency/Getty Images)

A városvezetés sok mindennel próbálkozik, de nincs átfogó stratégiája. A Covid-járvány idején a városháza mögötti téren állítottak fel hatalmas sátortábort, ahol ellenőrizni tudták az ott-tartózkodókat. Lezárt moteleket, szállodákat béreltek ki, ezekben helyezték el az otthontalanokat. Átmenetileg még droggal is ellátták őket, hogy elhárítsák a hirtelen elvonás veszélyes következményeit.

Kaliforniában legális ugyan a marihuána, de tiltottak a kemény drogok. Ennek ellenére az utcán nyíltan injekciózzák magukat a hajléktalanok. A város biztonságos helyeket alakított ki számukra, ahol ellenőrzik az injekciózást. Mivel a hajléktalanok nagy része mentális beteg, kezelésükre, intézetben való elhelyezésükre lenne szükség. Ezt a város nem tudja biztosítani.

Nagyobb szigorral próbálnának lecsapni a drogdílerekre is, de a politikai korrektség képviselői itt is keresztbe tesznek. Múlt héten egy rendőrtiszt számos kábítószer-eladót és -vásárlót tartóztatott le a belvárosi Tenderloin körzetben. Míg a lakosság üdvözölte a határozott lépést, a "jogvédő" ügyvédek rasszizmussal vádolták a rendőrt, hiszen a letartóztatottak mind latinók voltak. Mivel az illegális drogok nagy része a déli határon keresztül többnyire mexikói, salvadori, hondurasi bűnbandák közvetítésével érkezik, a rendőrök kénytelenek őket letartóztani.

Növekvő bűnözés

A nehéz időkben nőtt a bűnesetek száma is. Még a korábban biztonságosnak mondott területeken is gyakori a betörés, rablás, kocsifeltörés. Megugrott az erőszakos bűntettek, lövöldözések, gyilkosságok száma. 2021 óta gyakori eset, hogy nagyobb csoportok rajtaütés-szerűen betörnek áruházakba, kipakolják, majd továbbhajtanak.

A megfélemlített alkalmazottak képtelenek ellenállni.

Ezt történt a belvárosi luxusáruházzal, a Neiman Marcusszal, a francia butikkal, a Louis Vuitonnal vagy a drogérialánccal, a Walgreensszel. Mivel a főügyész ezeket az eseteket nem bűntettnek, hanem csak szabálysértésnek ítélte, a színesbőrű elkövetőket nem vonták felelősségre. A rendőrség meg minek vonuljon ki, ha úgysem lesz következménye a fellépésüknek?

Egyébként is a 2020-as rendőrellenes tüntetések megbosszulták magukat, hiszen sokan elhagyták a pályát. A kisebb bűntények elsimításában a lakosság már nem számíthat a rendőrség beavatkozására. A veszélyhelyzet miatt egyes áruházak már sötétedés előtt bezárnak. A Starbucks számos kirendeltségét szüntette meg ideiglenesen, többek között San Franciscóban is, mert nem látja biztonságban a dolgozóit.

A főügyész megbukott

A felháborodás elérte a kritikus pontot, amikor példátlan népszavazást kezdeményezett 2022-ben San Francisco. Sikerült leváltani a társadalmi igazságosságot félremagyarázó balos főügyészt, akinek a lakosság szerint nem a törvénytisztelő állampolgárok, hanem a bűnözők voltak a fontosak. Utódja azt ígérte, hogy visszaállítja a rendet és a törvényességet.