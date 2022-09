Külföld, Videók :: 2022. szeptember 14. 13:24 ::

New York-i ex-kormányzó: ideje lezárni az amerikai határokat

New York állam hatóságainak azt kellene követelniük Joe Biden amerikai elnök kormányától, hogy ne fogadjon be több illegális bevándorlót, és zárja le az ország határait - mondta George Pataki korábbi kormányzó a Fox Newsnak. A tisztviselő kommentálta a hírt, miszerint a "menedékhely" státusszal rendelkező New York város vezetése, ahol az illegális bevándorlókat nem üldözik, bírálta a texasi hatóságokat, amelyek továbbra is buszokkal küldik a migránsokat az ország más régióiba.

Műsorvezető: A stúdióban velünk van George Pataki, New York állam volt kormányzója és a 2016-os elnökválasztáson induló elnökjelölt. Kormányzó úr, mint mindig, most is örömmel látom - köszönöm szépen, hogy eljött.

Pataki: Köszönöm.

Műsorvezető: Ha ön lenne most New York kormányzója, mit tenne ebben a helyzetben?

Pataki: Minden időmet Washingtonban tölteném, és azt követelném, hogy zárják le a határt. New Yorkban azt mondják: "Mit tegyünk, több mint ezer illegális bevándorlónk van? Texasban több mint kétmillió van belőlük. És végül azt mondták: "Eleget kaptunk, elküldjük őket a menedékvárosokba. Ahelyett, hogy elmennénk Washingtonba, és azt mondanánk: "Amit a határon művelnek, az humanitárius és gazdasági katasztrófa", nem veszünk tudomást a problémáról, és csak befogadjuk őket.

Ez tragédia. És ez minden nap folytatódik. Láttam egy videót, amelyen egy illegális bevándorló megtámad egy határőrt - és azon tűnődöm, hogy a Biden-kormány nem szűkitette le végzetesen a határőrök erőteljes fellépésének szükségletét. De egy humanitárius katasztrófának is tanúi vagyunk. Az elmúlt 24 órában két kisgyermek fulladt a Rio Grandéba. Vagy az az 53 migráns, akiket valójában egy teherautó hátuljában egyszerűen megfulladtak... De a Biden-kormányzat mindezt figyelmen kívül hagyja. Ez tragédia.

Műsorvezető: Azt is állítják, hogy politikájuk alapja az együttérzés. Szerintük ezt hívják együttérzésnek. És van egy olyan erős irónia, amikor a városok azt mondják: "Mi menekültek vagyunk, szívesen látunk benneteket, szívesen jöttök hozzánk, megértjük, hogy a nehézségek elől menekültök, és szívesen látunk benneteket...". Csakhogy amikor a migránsok valóban megérkeznek New Yorkba, a legfurcsább kettős dolgot teszik: kezet ráznak velük, majd a helyszínre sietnek a Nemzeti Gárdával.

Pataki: Igen, azt mondják: "Mi vagyunk a migránsok menedékvárosa, befogadjuk az illegális bevándorlókat, hacsak nem jönnek tényleg". Aztán hirtelen: "Istenem, mit fogunk csinálni?" Szerintem Abbott kormányzó teljesen helyesen cselekszik: felhívja a figyelmet a problémára, és megmutatja az olyan városok képmutatását, mint Washington és New York, amelyek olyan szemérmetlenül hangoztatják, mennyire szeretik az illegális bevándorlókat - pontosan addig, amíg oda nem kerülnek.

Mindenesetre végül utolérik őket a következmények. Minden időnket Washingtonban kell töltenünk, és sürgetnünk kell a Biden-kormányt, hogy vonja vissza ezt az embertelen politikát. Emberek halnak meg a határátkelés közben, drogok jönnek be, bűnözők jönnek be - és terroristák is vannak, mert néhányan azzal a szándékkal jönnek ide, hogy kárt okozzanak Amerikának. És a gondolat, hogy mihez vezethet ez egy olyan városban, mint New York, néhány éven belül, megrémít.

(Olvasónktól)