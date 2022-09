Külföld :: 2022. szeptember 16. 11:18 ::

Trump újabb támogatottjai nyertek előválasztást

Az Egyesült Államokban három északkeleti államban tartott előválasztással lezárult a héten a novemberi - úgynevezett félidős - törvényhozási és kormányzóválasztások jelölési folyamata.

Utolsóként New Hampshire, Rhode Island és Delaware államokban dönthettek a demokrata és republikánus regisztrált szavazók, hogy pártjuk mely jelöltjét támogatják a képviselőházi, szenátusi és kormányzói helyekért folyó versenyben.

A november 8-i választáson az amerikai kongresszus alsóházának, a képviselőháznak mind a 435 helyére választanak, a szenátus 100 tagja közül 35-öt érint a voksolás, míg az 50 államból 36-ban kerül sor kormányzóválasztásra.

Az előválasztások lezárultával fokozatosan megnyílik a lehetőség az előzetes szavazásra. Pennsylvania államban már 50 nappal a november 8-i választás előtt elkezdhetik leadni szavazatukat a választók, és Virginia államban is már 45 nappal a választás kiírt napja előtt lehetőség van élni a szavazati joggal. Mindössze négy államban nincs lehetőség előszavazásra: Mississippi, Alabama, Connecticut és New Hampshire államokban.

Az előválasztási hajrát a legnagyobb figyelem New Hampshire-ben övezte, ahol különösen szoros eredményt várnak a szakértők. Itt a 25 éves Karoline Leawitt szerezte meg a jogot, hogy elinduljon republikánus színekben az egyik képviselőházi körzetben a jelenleg is képviselőként dolgozó, demokrata jelölt Chris Pappas ellen, akinek nem volt ellenfele az előválasztáson. Karoline Leawitt a második olyan jelölt az amerikai politikában, aki a Z generáció tagjaként képviselőházi előválasztást tudott nyerni. Leawittet Donald Trump volt elnök is támogatta a kampányban.

New Hampshire állam szenátusi előválasztásán Don Bolduc nyugalmazott tábornok győzött szoros versenyben, aki Donald Trump politikai irányvonalát követi a republikánus párton belül. A demokrata előválasztást itt toronymagas fölénnyel Maggie Hassan nyerte.

A kormányzói tisztségért zajló előválasztást New Hampshire-ben a republikánusoknál a jelenlegi kormányzó Chris Sununu nyerte, így újraindulhat, hogy negyedszer is elnyerje a kormányzói tisztséget. Kihívója a demokrata Tom Sherman lesz, aki az előválasztáson egyedül indult.

(MTI)