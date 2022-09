Külföld :: 2022. szeptember 16. 15:38 ::

A chilei elnök nem volt hajlandó átvenni az izraeli nagykövet megbízólevelét

Gabriel Boric, a Chilei Köztársaság elnöke nem volt hajlandó fogadni a megbízólevelét átadni szándékozó Gíl Árciéli újonnan kinevezett izraeli nagykövetet. Az izraeli nagykövet már megérkezett a santiagói elnöki palotába, hosszú ideig várakozott a hivatalába tavaly decemberben beiktatott chilei elnökre, amikor Antonia Urrejola Noguera chilei külügyminiszter közölte vele: Gabriel Boric elnök a megszállt Ciszjordániában néhány órával korábban az izraeli katonák által agyonlőtt 17 éves palesztin fiatalember meggyilkolása miatti tiltakozásképpen nem hajlandó találkozni az izraeli diplomatával – írja a Jiszráél Há-Jom című héber hírportál.



Gabriel Boric (fotó: AP)

Az izraeli nagykövet a sajtó képviselőinek az eset után elmondta: számomra nagyon kellemetlen volt ez az incidens, de zsidóként és izraeliként elmondhatom, hogy népem ennél kellemetlenebb dolgokat is átélt az elmúlt négyezer év folyamán, s ezen az incidensen is túltesszük magunkat. A diplomata azt is közölte, hogy az incidensért a Chilei Külügyminisztérium, illetve személyesen Antonia Urrejola Noguera külügyminiszter már többször is bocsánatot kért Izraeltől.



Gabriel Boric, Chile "antiszemita" elnöke (fotó: Reuters)

Santiago de Chilében a helyi zsidó vezetők gyorsan fölemlegették, hogy Boric elnöknek „gazdag antiszemita múltja van”.(Tudjuk, aki bírálni merészeli Izrael megszálló, népirtó és zsidótelepítő politikáját, az antiszemita, pontosabban: modern kori antiszemita” – H. J.) A zsidó vezetők elmondták: A 2019-es zsidó újév előestéjén a santiagói zsidó hitközség tagjai egy-egy csupor mézet ajándékoztak a chilei kongresszus tagjainak. (Hogy édes legyen az új esztendő – H. J.) Gabriel Boric válaszként így írt a Twitterén: Mindez nagyon szép, de jobban tennék, ha méz osztogatása helyett fölhagynának a palesztinok gyilkolásával, s visszaadnák nekik az országukat”.



Gíl Árciéli izraeli nagykövet az incidens után (fotó: Izraeli Nagykövetség)

Hering J. – Kuruc.info