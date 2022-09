Szerda reggelre virradóan Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy az ukrajnai konfliktus miatt részleges mozgósítást fog elrendelni hazájában, mely szeptember 21-én veszi kezdetét. /Frissülő cikk./



Az elnöki bejelentés értelmében egyelőre csak azok a tartalékosok kapnak behívót, akik releváns katonai tapasztalattal rendelkeznek.

A bejelentést a keddi napon több árulkodó jel is megelőzte: Putyin a nap folyamán egyeztetett a fontosabb orosz fegyvergyártókkal, az orosz alsóház pedig a felsőház bevonása nélkül fogadott el több olyan törvényjavaslatot, amelyek jelentősen szigorítják az orosz fegyveres erőknél szolgáló személyzet büntetését dezertálás és parancsmegtagadás esetén.

Nem sokkal a bejelentés előtt több orosz Telegram csatornán is megjelentek olyan hírek, melyek szerint szeptember 21-én éjféltől a katonakorú férfi lakosság számára tilos az Orosz Föderáció, valamint Luhanszk és Donyeck megye területének elhagyása.

A Telegram-csatornák felbolydulásával nagyjából egy időben a Pravda értesülései szerint a Kreml bejelentette, hogy átcsoportosítja a Szíriában állomásozó ejtőernyős alakulatait Ukrajna területére.

A lakosság mozgásának korlátozására a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem került sor.

Putyin a mozgósítást a donbaszi szakadárköztársaságok által kezdeményezett népszavazásokkal indokolta, szerinte hazájának kötelessége védelmet nyújtani a két Oroszországhoz csatlakozni kívánó területnek.

Kijelentette továbbá, hogy a Kreml célja továbbra is a Donbasz teljes felszabadítása, írja.

"Nukleáris fegyvereket is bevethetek"

Az orosz elnök úgy fogalmazott: a Nyugat már 2014-ben ágyútöltelékké tette az ukrán népet akkor, amikor elcsatolták a Krím félszigetet.

Vlagyimir Putyin elnök először szólt az orosz néphez azóta, hogy február 24-én különleges katonai művelet végrehajtását rendelte el Ukrajna ellen.

Az orosz elnök szerint a nyugati országok minden függetlenséget és fejlődést megpróbálnak blokkolni, mindezt azért, hogy akaratukat brutálisan rákényszerítsék másokra. Mint fogalmazott, a fő cél, vagyis a donbászi régió lakosságának felszabadítása, nem változik.

A Nyugat célja továbbra is a gyengítés és a pusztítás, ezt nyíltan kimondják. [...] A Nyugat agresszív oroszellenes politikájában átlépett minden határt – mondta beszédében Vlagyimir Putyin, hozzátéve, hogy szerinte a Nyugat célja Oroszország meggyengítése, megosztása és elpusztítása.

Az orosz elnök a részleges mozgósítást már a mai, azaz a szeptember 21-ei nappal elrendelte. Putyin kiemelte: csak azokat sorozzák be, akik tartalékosok, tehát akik katonai gyakorlattal rendelkeznek. Az orosz elnök aláírta az erről szóló rendeletet.

Hangsúlyozom, hogy a mozgósítás keretében behívott orosz állampolgárok a szerződés alapján szolgálatot teljesítők minden előnyét megkapják. A népünket mindenáron megvédjük. Minden csapásra válaszolni fogunk, erre azoknak is felhívom a figyelmét, akik atomcsapással fenyegetőznek – fogalmazott az orosz elnök. Vlagyimir Putyin beszédét úgy zárta:

Komolyan kell venni

Gillian Keegan brit külügyminiszter reagált először, hogy a nyilatkozat a február végén kezdődött ukrajnai háború „aggasztó eszkalációja”. Hozzátette, hogy a fenyegetéseket „komolyan kell venni”, mivel Ukrajna kezd előre nyomulni, és visszavenni a korábban Oroszország által birtokolt területeket. Keegan a Sky Newsnak elmondta, hogy mit üzen az ukránoknak: Ott vagyunk, mellettetek vagyunk – segítünk, amennyire csak tudunk.

Az Egyesült Államok ukrajnai nagykövete is reagált Vlagyimir Putyin orosz elnök ma reggeli bejelentésére. Bridget Brink azt írta:

Sham referenda and mobilization are signs of weakness, of Russian failure. The United States will never recognize Russia's claim to purportedly annexed Ukrainian territory, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes.