Külföld, Videók :: 2022. szeptember 30. 15:15 ::

Putyin aláírta: "oroszok sok generációja harcolt ezekért a földekért, de most már örökre a mi polgáraink a lakói"

Magyar idő szerint 14 óra 18 perckor kezdte meg előre beharangozott beszédét Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a várakozások szerint most jelentheti be a négy ukrajnai megye – Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsje, Herszon – csatlakozását a föderációhoz.

Az eseményt az orosz tv a YouTube-on, a BCC online élőben közvetítte.

Az ünnepségén jelen van a négy terület vezetője is: Gyenyisz Pusili, a de facto Donyecki Népköztársaság képviseletében, Leonyid Paszecsnyik, a Luhanszki régió orosz vezetője, Vlagyimir Szaljdo, a herszoni régió első embere, valamint Jevgenyij Balickij, a Zaporizzsjai régió vezetője. A színpadon az orosz zászló mellett a négy szakadár terület zászlaja is megtalálható.

Az elnök azzal kezdte, hogy az általa annektálni kívánt négy ukrajnai régió lakói meghozták döntésüket. „Az eredmények ismertek, jól ismertek” – mondja. A népszavazásokat a Nyugat és a jogi szakértők törvénytelennek ítélték.

„Biztos vagyok benne, hogy a Szövetségi Gyűlés támogatni fogja az Orosz Föderáció négy új megyéjét... mert ez az emberek millióinak akarata” – mondja Putyin hatalmas tapsvihar közepette.

Putyin kijelentette: oroszok sok generációja harcolt ezekért a földekért.

Az orosz elnök a „különleges hadműveletben” elesett orosz katonák és tisztek emlékének tiszteletére buzdított mindenkit. „Nagy-Oroszország hőseinek” nevezte őket.

Ezután Putyin – mint annyiszor már – nemzeti katasztrófának nevezte a Szovjetunió összeomlását, amit „a pártelit követett el anélkül, hogy kikérte volna a hétköznapi emberek véleményét”. Szerinte az emberek eltökéltek affelé, hogy „visszatérjenek az igazi történelmi hazájukba”.

„Zaporizzsja, Herszon, Luhanszk és Donyeck lakói örökre polgárainkká válnak” – szögezte le, felszólítva a kijevi rezsimet, hogy azonnal hagyjon fel minden ellenségeskedéssel. Kiemelte: „minden rendelkezésünkre álló eszközzel megvédjük földünket. Újjáépítjük a lerombolt városokat, fejlesztjük az infrastruktúrát és az állampolgárok szociális biztonságát”

Az ünnepélyes ceremóniát a Kreml nagytermében tartják, miközben a Vörös téren folyamatosan gyűlik a tömeg, akik a területek Oroszországhoz való csatlakozása alkalmából koncerttel ünnepelnek, írja az Index.

Az orosz elnök a továbbiakban arról beszélt: a Nyugat célja, hogy elpusztítsa Oroszországot, ezt a célját pedig Ukrajnában leplezte le. Szerint a Nyugat mindent meg fog tenni azért, hogy fenntartsa a gyarmati rendszert. Szerinte a nyugati vezetők tévesen azt gondolják, hogy nekik nincs szükségük Oroszországra, hanem Moszkvának van szüksége a Nyugatra. Mint fogalmazott, a Nyugat azt várja, hogy minden ország feladja szuverenitását az Egyesült Államok javára.

Oroszország nem fog ilyen szabályok szerint élni – jelentette ki, hozzátéve hogy a Nyugatnak nincs joga demokráciáról beszélni.

„A nyugati elit az, ami volt és még mindig az – gyarmatosító” – vélekedett. Putyin rasszizmussal is vádolta a Nyugatot, felhozta az indiánok kiírtását is. Putyin ezután arról beszélt, hogy az Egyesült Államok az egyetlen a világon, amely kétszer is használt atomfegyvert.

Az Északi Áramlat felrobbanásáról szólva „angolszász szabotázsnak” nevezte a hét eleji történéseket.

Mint fogalmazott, az Egyesült Államok ezzel a lépéssel valóban „elkezdte lerombolni az európai energiaellátást”.

Ezután került sor a csatlakozási dokumentumok aláírására, magyar idő szerint 14:59-kor. A hivatalos ünnepség Oroszország himnuszának meghallgatásával, valamint az öt ember (Putyin és a négy szakadár vezető) összekapaszkodásával ért véget.

(Mandiner nyomán)