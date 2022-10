Külföld :: 2022. október 8. 22:36 ::

Volt rendőr ment be családirtás előtt gyilkolászni az óvodába Thaiföldön - egyetlen hároméves kislány élte túl

A legjobb barátnője mellett aludt a hároméves Emmy a thaiföldi óvodában csütörtökön ebéd után, amikor egy volt rendőr tüzet nyitott, és késsel támadt áldozataira az épületben Nong Bua Lamphu városában - írja a Telex.

Összesen 37 embert ölt meg, köztük 24 gyerek volt.

Az egyetlen túlélő Emmy, akire ébren találtak rá a helyszínre érkező rendőrök, összekuporodva feküdt csoporttársai holtteste mellett. Nem világos, hogy ő hogyan élte túl, miközben mindenki más meghalt az óvodában. „Fogalma sem volt arról, hogy mi történt, amikor felébredt” – mesélte a BBC-nek Emmy nagyapja. A kislány azt hitte, hogy a barátai még alszanak. Egy rendőr betakarta a szemét, és kivitte a teremből.

A támadó hazament, és megölte a feleségét, a gyerekét, majd magával is végzett. A támadás indítékáról egyelőre hivatalosan semmit sem tudni, de helyi sajtóértesülések szerint a rendőrt nemrég elbocsátották az állásából, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt folyt ellene eljárás. Órákkal a támadás előtt kellett megjelennie a bíróságon.

Az egyik helyi tévé egy pedagógusra hivatkozva arról számolt be, hogy a támadó gyereke is az oktatási intézménybe járt, de már egy hónapja nem látták. Az igazgató azt mondta a BBC-nek, hogy általában 92 gyerek van az intézményben, de a rossz idő és egy lerobbant busz miatt csütörtökön csak 24-en értek be.

Prayuth Chan-ocha miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és azonnali vizsgálatot rendelt az ügyben.