Külföld :: 2022. október 23. 22:17 ::

Salman Rushdie elvesztette látását az egyik szemére, egyik keze pedig lebénult

Elvesztette látását az egyik szemére, egyik keze pedig lebénult Salman Rushdie indiai születésű "brit-amerikai" írónak, akit augusztusban egy merénylő késsel megtámadott.

Az írónál más súlyos utóhatások is vannak - közölte ügynöke az El País című spanyol napilappal. Három súlyos sérülés van a nyakán. Az egyik keze mozgásképtelen, mert a karjában lévő idegek elszakadtak. Mintegy 15 további sérülése van a mellkasán és a törzsén" - mondta Andrew Wylie egy hétvégén megjelent interjúban.

"A sebei nagyon mélyek voltak (...) Brutális támadás volt, de életben marad" - tette hozzá, először részletezve az író egészségi állapotát anélkül, hogy elárulta volna: még mindig kórházban van-e.

Augusztus 12-én Salman Rushdie egy New York északkeleti részén tartott pódiumbeszélgetésen készült beszélni, amikor egy férfi berontott a színpadra, és többször megszúrta, egyebek között a nyakán és a hasán.

A Sátáni versek című regény szerzőjét helikopterrel kórházba szállították, és rövid időre lélegeztetőgépre kellett kapcsolni, mielőtt állapota javult.

A fő gyanúsítottat, a 24 éves "libanoni-amerikai" Hadi Matart közvetlenül az incidens után őrizetbe vették. A férfi a New York állambeli Mayville bíróságán augusztus közepén megkezdődött tárgyaláson ártatlannak vallotta magát.

A támadás sokkolta a nyugati világot, de szélsőségesek a muszlim országokban, például Iránban és Pakisztánban üdvözölték. Az írót a legfelsőbb iráni vezető fatva (iszlám vallásjogi döntés) keretében halálra ítélte 33 évvel ezelőtt.

A 24 éves férfit gyilkossági kísérlettel és testi sértéssel vádolják. Ha az előbbi vádpontban bűnösnek találják, akkor maximum 25 évi szabadságvesztésre ítélhetik. Az ügyben illetékes New York állambeli büntetőbíróság elutasította az óvadék fejében történő szabadlábra helyezését, és vizsgálati őrizetéről döntött.

A bíró egyben elrendelte, hogy Matar ne vehesse fel a kapcsolatot 75 éves áldozatával, és mindkettőjüknek megtiltotta, hogy a sajtónak nyilatkozzanak az ügyről.

A bírósági intézkedés előzménye, hogy a libanoni származású, már az Egyesült Államokban született férfi interjút adott, amelyet a New York Post című amerikai lap hamar leközölt. Ebben az iszlám síita ágát követő Matar arról beszélt, hogy ugyan tiszteli Ruhollah Khomeini ajatollahot, Irán néhai legfőbb politikai és vallási vezetőjét, aki 1989-ben a fatvát kiadta, de nem ez ihlette tette elkövetésére. Azt is mondta: olvasott részleteket Rushdie könyvéből, és YouTube-videókat is nézett a szerzőről. Szerinte Rushdie "Megtámadta az iszlámot, a muszlimok meggyőződését és hitrendszerét".

(MTI nyomán)