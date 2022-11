Külföld :: 2022. november 1. 11:18 ::

Bolsonaro neje izraeli zászlós pólóban adta le szavazatát hazája elnökválasztásán

Brazília jelenlegi elnöke, Jair Bolsonaro 1,6 százalékos arányban alulmaradt a vasárnap megtartott elnökválasztáson. Kihívója, Lula da Silva 2003 és 2010 között már volt a legnagyobb latin-amerikai ország elnöke, s 2023. január 1-je után ismét az lesz. A választáson alulmaradt elnök, Jair Bolsonaro neje, Michelle Bolsonaro izraeli zászlóval ékesített pólóban jelent meg az urnáknál – írja a Jedi’ot Áháronot.



A győztes Lula da Silva, 2023-tól Brazília elnöke (fotó: AFP)

Jair Bolsonaro, a vasárnapi elnökválasztáson alulmaradt elnök, keményvonalas politikus Izrael, és személy szerint a Binjámin Netanjáhu volt (s lehet, hogy a mai izraeli parlamenti választás után újbóli) miniszterelnök, a Likud elnökének nagy barátja. Donald Trumpot követve évekkel ezelőtt Jair Bolsonaro is ünnepélyes fogadalmat tett, hogy Brazília nagykövetségét Tel-Avivból átköltözteti a megszállt, majd bekebelezett Kelet-Jeruzsálemet is magában foglaló Jeruzsálembe, ám erre eddig ismeretlen ok miatt mégsem került sor.



Jair Bolsonaro a szavazófülkében - előre ivott a medve bőrére (fotó: AP)

A vasárnapi brazíliai elnökválasztás eredményének tudatában nyugodtan kimondhatjuk, hogy a brazil nagykövetség áthelyezésére a következő négy esztendőben sem kerül sor.

A brazíliai elnökválasztás legérdekesebb színfoltja azonban az alulmaradt elnök neje, Michelle Bolsonaro (40) volt, aki vasárnap az izraeli zászlót megjelenítő pólóban jelent meg a szavazóhelyiségben.



Michelle Bolsonaro a brazil elnökválasztáson (fotó: Twitter)

Voltak, akik meglepődtek azon, hogy az elnök neje miért egy másik ország zászlajával tetszeleg Brazília elnökének megválasztásakor. Michelle Bolsonaro szavazata leadása után kitette a Twitterre az izraeli zászlós fényképet, s ezt írta alá: Isten áldja Brazíliát és Izraelt!

H. J. – Kuruc.info