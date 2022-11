Külföld :: 2022. november 3. 17:56 ::

A finn NATO-csatlakozás egyet jelentene azzal, hogy atomfegyvereket telepítenek az orosz határ közelébe?

Az emberiség közös érdeke volna, hogy elkerüljük a világháborút (más kérdés, hogy ez több aspektusból szemlélve már javában tart) olyan formában, hogy méginkább kiszélesedjék, atomháborúról nem is beszélve. Mégis egészen elképesztő felvetéseket olvas az ember a különféle háborús uszítók részéről.



Illusztráció: FT/AFP/Getty Images

- Finnország engedélyezheti a NATO-nak, hogy nukleáris fegyvereket helyezzen el az orosz határon - írja a Newsweek. Egy finn lap beszámolójára hivatkoznak, miszerint ha jóváhagyják Finnország NATO-csatlakozási kérelmét, olyan lépésre szánhatják el magukat, ami jelentősen provokálja Oroszországot, tehát nukleáris fegyvereket helyeznek el a finn-orosz határon.

Mint ismert, Finnország és Svédország is benyújtotta a NATO-csatlakozási kérelmét májusban, válaszul az ukrajnai orosz invázióra. A helsinki székhelyű Iltalehti című lap szerint a finn kormány által a parlament elé terjesztett, potenciális NATO-tagságról szóló törvényjavaslat nem tartalmaz semmilyen tiltó kitételt az atomfegyverekre vonatkozóan.

A lapnak nyilatkozó védelmi források azt mondták, hogy Pekka Haavisto és Antti Kaikkonen finn külügyminiszter és Antti Kaikkonen júliusban kötelezettséget vállalt a NATO felé, hogy nem kérnek "korlátozásokat vagy nemzeti fenntartásokat", ha Helsinki kérelmét elfogadják. Továbbá nincs korlátozás a NATO-bázisok létesítésére sem az országban.

- Nagyon fontosnak tartottam, hogy ne állítsunk fel ilyen előfeltételeket, és ne korlátozzuk a saját mozgásterünket, amikor állandó bázisokról vagy nukleáris fegyverekről van szó - nyilatkozta az egyik illetékes. Egyébként a hónap elején a lengyel kormány közölte, hogy megbeszéléseket folytatott az amerikai kormánnyal az amerikai nukleáris fegyverek befogadásáról, bár ezt Washington nem erősítette meg.

Kísértetiesen hasonlít ez a helyzet ahhoz, amikor Volodimir Zelenszkij kezdett arról beszélni, hogy országának szüksége van atomfegyverekre - a NATO-csatlakozáson túlmenően. A következmények ismertek.

Aligha kétséges, hogy ezeket a kijelentéseket amerikai "sugallatra" tette, ahogy sok kétségünk afelől sem lehet, hogy a "múzsa" most az Atlanti-óceán túlpartjáról ad ihletet.

Emlékeztetőül, korábban Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője a miniszterelnökhöz címzett interpellációjában arra várt választ a parlamentben, hajlandó-e a kormány a NATO-bővítés "békepárti vétójára" "a világháború elkerülése érdekében". Provokáció volna a katonai szövetség bővítése Oroszország határán, míg a semleges zóna nemzetközi érdek - érvelt, hozzátéve, a NATO tagjai közül rajtunk kívül csak Törökország nem ratifikálta a bővítést, de Ankara is "kiegyezett". Magyarországnak felelőssége van abban, hogy függetlenség helyett sajnos idegen katonai felvonulási területté vált hazánk - fogalmazott a Mi Hazánk politikusa.

Jelen pillanatban még nem tudni, mikor kerül sorra a magyar ratifikációra a svéd és finn NATO-csatlakozással kapcsolatban, de Sauli Niinistö finn elnök a Twitter-oldalán osztotta meg, hogy telefonon beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel, aki megerősítette, hogy Magyarország támogatni fogja Finnország NATO-csatlakozását.

„Jó, hogy Finnország számíthat Magyarországra a NATO-csatlakozásról szóló ratifikációban. Örömmel várom, hogy szövetségesként is tovább erősítsük a finnugor kapcsolatainkat” - írta Niinistö.

A finnugor kapcsolatra való utalás is megérne egy komoly kiigazítást, azonban most bármilyen furcsa is, de nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy elkerüljük a katasztrófát. Amihez ezzel valamelyest közelebb kerültünk...

L. J. - Kuruc.info