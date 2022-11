Külföld, Videók :: 2022. november 12. 18:37 ::

Orosz műsorvezető: börtönt ér a herszoni kivonulás támogatása és ellenzése is, ezért jobb csendben maradni

Andrej Norkin orosz műsorvezető (aki az állami NTV alkalmazottja, és az invázió mellett korábban kiállt - a szerk.) szembesült azzal, hogy mennyire szorítják keretek közé a sajtószabadságot Oroszország törvényei. A műsorában fel kellett volna vezetnie a Herszoni régióból elrendelt orosz kivonulásról szóló szakértői beszélgetést, azonban már a téma felvetése is gondot okozott. A magyarul a „van-rajta-sapka, nincs-rajta-sapka” jellegű felvezetőjében Norkin a következőket mondta:

Hiába várják, hogy véleményt mondjak róla, nem mondok semmit. De hogy miért nem, azt el tudom magyarázni. Amennyiben támogatom a dolgot, és azt állítom, hogy a védelmi minisztérium helyesen döntött Herszon elhagyásával kapcsolatban, akkor nyilvánosan Oroszország területi egységének megsértésére szólítok fel (idézi az megfelelő paragrafust). Direkt megnéztem reggel, néhány év börtön jár érte. Amennyiben nem támogatom a dolgot, és azt állítom, hogy a védelmi minisztérium rosszul döntött Herszon elhagyásával kapcsolatban, akkor nyilvánosan lejáratom a hadsereget (idézi a megfelelő paragrafust), azért ugyanúgy börtön jár, a büntetési tétele nagyjából ugyanaz. Nem akarok börtönbe vonulni. Ezért most nézzük meg a bejátszást, és aztán a szó a kedves meghívott szakértőinké.

(Az persze valószínűtlen, hogy a katonai vezetés döntésének támogatásáért börtönbe lehetne kerülni, de tény, hogy háborúhoz képest is túl szigorú a cenzúra. Egyáltalán háborúnak nevezni a "különleges katonai műveletet" is veszélyes, a kommentelőink vagy a magyar kormány is bűncselekményeket halmoz orosz állami szemszögből - a szerk.)

(Telex)