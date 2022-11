Külföld :: 2022. november 25. 22:23 ::

Néhány uniós biztos megvilágosodott egy kicsit: szerintük sem tehetnek meg bármit a sáskataxik, és sok migránsnak nincs szüksége védelemre

Az EU-nak szabályosan, a tagállamok tiszteletben tartásával kell együttműködnie a civil szervezetekkel, annak érdekében, hogy a tengeri mentési műveleteket konstruktívabban hajtsák végre, és ha ehhez strukturáltabb keretre van szükség, az Európai Bizottság támogatná az civil mentőhajókra vonatkozó magatartási kódexet - jelentette ki Margaritísz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos pénteken az uniós tagállamok belügyminisztereinek rendkívüli tanácskozására érkezve.

A rendkívüli tanácskozást azért hívta össze az EU tanácsának soros cseh elnöksége, hogy megpróbálják enyhíteni az illegális migrációval kapcsolatos feszültséget, miután a Földközi-tengeren kimentett emberek helyzete diplomáciai vitát okozott Olaszország és Franciaország között. Az olasz kormány külügyminisztere, Antonio Tajani korábbi nyilatkozatában azt szorgalmazta, hogy az EU-nak magatartási kódexet kéne kialakítani a mentőtevékenységet végző civil szervezetek számára, mivel véleménye szerint, "nem avatkozhatnak bele egy tagállam menekültügyeibe".

Szkínász érkezéskor hangsúlyozta: az EU és tagállamai fáradhatatlanul dolgoznak a válsághelyzetek kezelésén. "Ugyanakkor itt az ideje, hogy felhagyjunk az eseti megközelítésen, mivel egységes uniós menekültügyi keretre van szükség, amely az uniós jogon és értékeinken alapul" - hívta fel a figyelmet. Hozzátette, hogy az új uniós menekültügyi csomag már készen vár a megállapodásra, és reményét fejezte ki, hogy ez megtörténik még az Európai Bizottság mandátumának lejárta előtt.

A biztos elmondta továbbá, hogy a pénteki tanácskozás a közép-mediterrán migrációs útvonalra összpontosít, amellyel kapcsolatban a héten a bizottság cselekvési tervet mutatott be, de a nyugat-balkáni útvonalon is megugrott az illegális érkezések száma, a testület erre vonatkozóan is javaslatokat fog kidolgozni.

Ylva Johansson belügyi biztos felhívta a figyelmet, hogy az EU-ba érkező migránsok közül rengetegnek nincs szüksége nemzetközi védelemre. Mint mondta az EU hatékony politikai megállapodást kötött például Bangladessel és Pakisztánnal, hogy megkönnyítsék az illegálisan érkezők visszatérítését. Véleménye szerint, az EU önkéntes szolidaritási mechanizmusa működik, de fel kell gyorsítani az ütemét, gyorsabb áthelyezésekre van szükség.

Gérald Darmanin francia belügyminiszter érkezéskor adott nyilatkozatában hangsúlyozta: csakis uniós szinten lehet kezelni az illegális bevándorlás problémáját. Megerősítette, hogy Párizs felfüggeszti azt az európai megállapodást, amelyben egy év alatt 3500 olyan menedékkérő befogadására kötelezte el magát, aki Olaszországban ért partot.

"Franciaország és Németország nem fogadja el a migránsok áthelyezését, amennyiben Olaszország nem fogadja be a nemzetközi jognak megfelelően a biztonságos kikötőt kereső migránshajókat" - jelentette ki.

Olaszország és Franciaország között novemberben heves diplomácia vita alakult ki, miután a római vezetés hetekig megtagadta az Ocean Viking civil mentőhajó kikötését 234 emberrel a fedélzetén, ezzel rákényszerítve a francia kormányt, hogy fogadja a mentőhajót. Válaszul az olasz követelésre, hogy Franciaország fogadja be az érkezőket, Emmanuel Macron elnök felfüggesztette a francia részvételt egy uniós szolidaritási paktumban, amelynek értelmében idén 3000 áttelepített menedékkérőt fogadott volna be Olaszországtól.

(MTI)