Minden negyedik ember nyugdíjaskorú lehet Németországban 2035-re

Gyorsuló öregedés előtt állhat Németország társadalma a szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) pénteken ismertetett számításai szerint, amelyek alapján 2035-ben már minden negyedik ember nyugdíjaskorú lehet az Európai Unió legnépesebb tagállamában.

A statisztikai hivatal úgynevezett népesség-előreszámítási vizsgálata szerint az idősek száma a következő években egyre gyorsabban növekszik majd, a munkaképes korúak száma pedig süllyed.

A legutóbbi számítások szerint 84,1 millió lakosú országban főleg az úgynevezett baby boomer, azaz a második világháború utáni két évtizedben született nemzedék öregedése módosítja a népességi arányokat. Így 2035-ig nagyjából négymillióval, 16,4 millióról 20 millió fölé emelkedhet a nyugdíjaskorúak - 67 éven felüliek - száma. Ez azt jelenti, hogy a következő évtized közepén várhatóan a lakosság mintegy 25 százaléka időskorú lesz.

A nagyon idősek, azaz 80 év felettiek körében is növekedés várható, de más ütemben. Az ebbe a csoportba tartozó emberek száma a harmincas évek elejéig hatmillió körül maradhat, majd emelkedésnek indul, és 2070-re elérheti a 8 és 10 millió közötti szintet.

A két folyamat együtt azt jelenti, hogy 2035-től különösen erősen növekszik majd az időseket ellátó rendszerekre, az egészségügyre, a gondozási-ápolási intézményekre és a nyugdíjrendszerre nehezedő teher.

A Destatis népességtudományi szakértői a német lakosság számának lehetséges alakulásáról a születési ráta, a várható élettartam és a bevándorlás figyelembevételével végeztek számításokat. Közleményükben kiemelték: a koronavírus-világjárvány és az orosz-ukrán háború nagyban befolyásolta az adatokat, ezért az előző előreszámításokhoz képest nagyobb az eredmények szórása.

Feltételezésük szerint a születési ráta és a várható élettartam is mérsékelten változik, ezért elsősorban a bevándorlás határozza meg a népességszám alakulását.

Mindezek alapján három forgatókönyvet tartanak valószínűnek.

Az első alacsony, évente átlagosan 180 ezer fős nettó bevándorlással számol. Ennek alapján Németország lakossága 2070-re 75 millióra csökkenhet.

A közepes, évi átlag nettó 291 ezer fős bevándorlással számoló második forgatókönyv alapján a lakosság 2031-ig még növekszik, és elérheti a 85 milliós határt, majd csökken, 2070-ig 83 millióra.

A nagymértékű, évente átlagosan nettó 400 ezer fős bevándorlást feltételező harmadik forgatókönyv alapján 90 millióra emelkedhet Németország lakossága 2070-ig.

Akárhogy is alakulnak a folyamatok, az biztosnak tűnik, hogy a baby boomer nemzedék öregedése révén számottevően szűkül a munkaképes korú népesség, vagyis a 20 és 66 év közöttiek rétege. Ebbe a csoportba a legutóbbi adatok szerint 51,4 millióan tartoznak, ami a lakosság csaknem kétharmadát, 62 százalékát jelenti. Számuk még magas nettó bevándorlás esetén is 1,6 millióval csökkenhet a 2030-as évek közepére. Alacsony bevándorlás mellett még sokkal nagyobb, 4,8 milliós csökkenés várható 2035-re, és azzal is számolni kell, hogy 2070-ben a munkaképes korúak már csak a lakosság alig felét, 54 százalékát teszik majd ki a Destatis elemzése szerint.

(MTI)