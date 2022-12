A szerző emlékeztet: szerda reggel több ezer német rendőr és kommandós kezdett akcióba szerte Németországba, hogy letartóztasson 25 embert és lefoglaljon néhány fegyvert, amikkel „a hatóságok szerint ördögi összeesküvésben akarták megbuktatni a kormányt és visszaállítani a monarchiát” – áll a Politico cikkében.

Egy nappal később azonban már az látszik,

Az összeesküvők vezére egy 71 éves, hosszú hajú türingiai herceg, XIII. Henrik volt a Reuß dinasztiából, aki vadászkastélyában szervezte az ellenállást.

Konspirátortársai nagyrészt hozzá hasonlóan nyugdíjasok voltak: akadt közöttük AfD-s exképviselőnő, visszavonult kommandós, operaénekes, tetőfedő ács és gourmet szakács is.

E titkos szervezkedők számszeríjakból, kardokból és vadászpuskákból álló arzenált halmoztak föl.

– kommentálja a Politico szerzője, aki szerint ez az egész történt leginkább a német nemzet mostani lelkiállapotára mutat rá.

Igaz, Németország nem volt mentes a terrorizmustól, a hetvenes években a Vörös Hadsereg Frakció szélsőbalos terroristái öltek meg több mint 30 embert, 2000-től kezdve pedig a Nemzeti Szocialista Underground "neonáci" csoportja végzett 9 emberrel. Az viszont a Politico szerzője szerint abszurd, hogy Henrik hercegék meg tudták volna dönteni a nyolcvanmilliós Németország egyébként is összetett, decentralizált szövetségi államrendjét.

Az összeesküvők a gyanú szerint először II. Erzsébet halálának napján terveztek akcióba lépni, csak akkor nem álltak még készen; egyébként pedig az volt a terv, hogy politikai tanácsot hoznak létre,

A Politico szerzője arról ír: nem világos, hogy ez a csapat hogyan tudta volna átvenni Németország központi intézményei fölött az uralmat, ugyanakkor a német közmédia a szerdai razziázás miatt megszakította a műsorát, hogy élőben közvetítsen „a német demokrácia halálközeli élményéről”.

Az ARD riportere, Micahel Götschenberg például arra figyelmeztett: „Bárki, aki kineveti ezt, hibát követ el”.

A Politico kommentárjában végül emlékeztetnek: a Reichsbürgerek mozgalma, amiből a pancserpuccsisták kinőttek, úgy véli, hogy Németország Amerika vazallusa lett.

Henrik herceg, akiknek egyébként orosz barátnője van,

hogy támogatást nyerjen a terveihez – de úgy tűnik, az oroszokat se érdekelte a lehetőség.

Kevésbé meglepő, de a Fidesz neokohnjai is röhejes oprettnek tartják a műsort

Ezután a talmudista lap azt fejtegeti, hogy a valódi célpontot nem a Reichsbürgerek jelentik:

A fő célcsoport persze nem ez a kis, és valójában jelentéktelen csoport, hanem az AfD, ezért hihetetlenül „szerencsés”, hogy egy AfD-tag is van a gyanúsítottak között. Az államügyészség természetesen máris nekikezdett „az AfD-hez vezető szálak” kibogozásához.

Még foglalkoznunk kell azonban a puccs felderítésének időpontjával, amely semmiképpen sem a véletlen műve. A Reichsbürger csoport nem készült arra, hogy holnap, vagy holnapután rohamozzák meg a parlamentet (ezzel a személyzettel és fegyverzettel a parlament ostromát még egyszerű falusi rendőrök is meg tudták volna akadályozni). A „leleplezésre” Faeser belügyminiszter szerint már hónapok óta készültek, és most jött el az ideális pillanat. Hogy miért?

Az okot a Reichsbürger csoporton kívül kell keresnünk. December 5.-én hétfőn reggel hétkor az Ulm közelében levő Illerkirchberg kisvárosban egy Eritreából származó 27 éves migráns minden különösebb ok nélkül leszúrt két kislányt, akik útban voltak az iskolába. A 14 éves Ece belehalt sérüléseibe, a barátnője sebesülten túlélte a támadást. A gyilkos aztán bemenekült a tetthellyel szemben levő migránsotthonba, ahol aztán a rendőrség két szintén eritreai társával együtt letartóztatta.

Ugyanaz a média, amelyik reggeltől estig tudósított a „puccs” állítólagos résztvevőiről, nevüket és fényképeiket közölte és bizonyítékok nélkül nyilvánosan megvádolta őket, először csak lábjegyzetekben számolt be az iszonyatos gyilkosságról, anélkül, hogy a gyilkost megnevezte volna.

Még a származását is megpróbálták eltitkolni, a hírekben csak „egy férfi” szerepelt, a neve a mai napig is ismeretlen, fényképe úgyszintén. Aztán lassan, lassan, a közfelháborodás nyomán kezdtek kiderülni a részletek. Ismét téma lett, most már sokadszor, a migránsok bűnözése, amely az utóbbi hónapokban újabb csúcspontot ért el, és amelyet a politika, elsősorban Nancy Faeser, eddig nemcsak, hogy tagadni próbált, hanem úgy is állított be, mintha az a jobboldaliak koholmánya lenne.

Két nappal a kislány meggyilkolása után, december 7-én aztán minden más hírt és elemzést kiszorított a „jobboldali puccs” leleplezése. Illerkirchbergről, a migránsok által elkövetett bűncselekményekről már senki sem beszélt, a fő veszély végre megint a jobboldal lett. Annál dicséretreméltóbb, hogy a Bild Zeitung nem követte ezt a Faeser által kijelölt útvonalat, és a gyermekgyilkosság alkalmából csütörtökön döbbenetes számokat közölt a migránsok által elkövetett bűntettekről.

A Bundeskriminalamt, a központi szövetségi rendőrség adatai szerint 2021-ben 1.785.398 gyanúsított 5.047.860 bűncselekményt követett el. 533.483 (29,9 százalék) gyanúsított volt nem német, 127.489 (7,1 százalék) volt migráns. A súlyos testi sértést elkövetők több mint 37 százaléka volt külföldi, 12,5 százalék migráns. Érthető, hogy ezekről a számokról a politikai vezetők, különösen a belügyminiszter, inkább hallgatnának.

Ralf Schuler, a die Weltwoche címü svájci hetilap kommentátora nagyon pontosan foglalja össze a puccs leverésének tanulságait: „Miközben az őrült XIII. Reuss-Heinrich és az önellátásra berendezkedett Reichsbürger barátai által eltervezett hatalomátvétel elmaradt, egyesek azon morfondíroznak, hogy nem egy jól megfontolt kommunikációs stratégia rejlik-e az advent körüli puccs mögött. Ahelyett, hogy az illerkircheni késes gyilkosság nyomán a migrációról vitáznánk, foglalkozzunk inkább a jobboldali veszéllyel? Esetleg a ,jobboldali terror’ elleni újabb támadások és akciók előkészítéséről lenne szó?”