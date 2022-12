Külföld :: 2022. december 19. 17:28 ::

Felgyújtották az uniós képviseletet a Közép-afrikai Köztársaságban

Felgyújtották hétfőre virradóra az Európai Unió (EU) képviseletének épületét a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában, Banguiban.

Ezt Douglas Darius Carpenter uniós nagykövet is megerősítette a közösségi médiában. Néhány nappal korábban Franciaország kivonta utolsó katonáit is a csaknem ötmillió lakosú országból. A francia kontingens egy uniós kiképzési misszió mellett az ENSZ égisze alatt részt vett a Közép-afrikai Köztársaság stabilitásának fenntartását szolgáló műveletben is. Párizs a Wagner-csoport orosz biztonsági magáncég helyi jelenlétével indokolta katonái kivonását.

Mindazonáltal néhány nappal az uniós épület felperzselése előtt pokolgépes merényletet követtek el Dmitrij Szitij, az Orosz Ház kulturális központ vezetője ellen Banguiban. Szitij súlyosan megsebesült. Jevgenyij Prigozsin orosz üzletember, a Wagner magánhadsereg alapítója a Telegramon azt állította, hogy Szitij "a franciáktól" kapott fenyegetést, amelyben felszólították az oroszokat, hogy tűnjenek el Afrikából.

A politikailag ingatag, ásványkincsekben gazdag, de elszegényedett Közép-afrikai Köztársaság elnöke, Faustin-Archange Touadéra a Think Tank International Crisis Group nemzetközi agytröszt szerint legfőbb szövetségesének Oroszországot és a Wagner-csoportot tekinti, hogy úrrá tudjon lenni a felforduláson az országban.

(MTI)