2023. január 31. 18:47

Intenzív osztályra szállították Szaakasvilit

Intenzív osztályra szállították a bebörtönzött Miheil Szaakasvili volt grúz államfőt, mivel rosszabbodott az állapota - közölte szóvivője és politikai szövetségese, Giorgi Saladze kedden a televízióban.

Szaakasvili, aki nyugatbarát reformerként 2004 és 2013 között vezette a kaukázusi volt szovjet köztársaságot, hatalommal való visszaélés címén kiszabott hatéves börtönbüntetését tölti. Támogatói szerint az ellenzéki politikust politikai okokból ítélték el.

A volt elnököt kezelő orvosok úgy ítélték meg, hogy jelentősen romlott az állapota, amióta 2021-ben börtönbe került, ahol több éhségsztrájkot is folytatott.

A politikust egy tbiliszi klinikán kezelik, az ügyvédei azt szeretnék elérni, hogy függesszék fel a büntetését, mert abban az esetben külföldre szállíthatnák.

Szaakasvili második mandátumának lejárta után, 2013-ban külföldre távozott, miután hazájában hatalommal való visszaéléssel vádolták meg. Egyebek között Ukrajnában is élt, 2015-ben ukrán állampolgárságot is kapott, és Petro Porosenko akkori ukrán elnök az Odessza megyei állami közigazgatási hivatal élére is kinevezte.

2021 októberében, az önkormányzati választások előtt tért vissza Grúziába, ahol őrizetbe vették.

Szaakasvili ellen hazájában távolléte idején négy büntetőeljárást is indítottak, kettőben már ítélet is született: 2018 januárjában a tbiliszi városi bíróság három év börtönre ítélte Szandro Girguliani bankvezető meggyilkolásával összefüggésben, fél évvel később pedig hat év börtönt kapott Valeri Gelasvili képviselő megveretése ügyében.

(MTI nyomán)