Külföld, Videók :: 2023. február 1. 10:15 ::

Győzelem előtt már csak így szokott lenni: egyre durvábban vadásznak a férfiakra az ukrán kényszersorozók

Háromezerre teszik a kényszersorozást végző brigádok számát Ukrajnában. Ezeknek a csoportoknak elsődleges feladatuk, hogy összeszedjék azokat a katonakorú férfiakat országszerte, akik még nem ragadtak fegyvert, és akaratuk ellenére kivigyék őket a harcmezőre.

A köztévén bemutatott riportból kiderült, hogy sokszor az utcán sétáló férfiaknak esélyük sincs arra, hogy több, megtermett katonából álló brigáddal szembeszálljanak, erőszakkal rángatják el az embereket.

Az ukrán brigádok sokszor a konditermekbe is bemennek, hogy megnézzék, kik azok, akiket ki lehetne vinni a frontra. Kijevben volt, hogy egy ételfutárt leptek meg egy cédulával, rajta a behívó részleteivel. Felvételek jelentek meg arról is, ahogy a Kijev melletti Brovariban a helyi toborzóiroda vezetője minden férfinak behívót ad a helyi önkormányzat ülésén. Először a kerület polgármestere kap cédulát, aztán a képviselők is, akik nagyon meglepődnek, de kénytelenek átvenni a mozgósításról szóló parancsot.

(Mandiner)