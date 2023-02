Németországban az elmúlt hónapokban nagy hírverést csaptak maguk körül a Letzte Generation (Utolsó Nemzedék) nevű szervezet magukat klímaaktivistáknak tartó tagjai. Mint ismeretes, az újabb aktivista nemzedék műkincseket rongál múzeumokban, vagy épp odaragasztják magukat az úttesthez – a minap Németországban egy balesetet szenvedett kerékpáros vesztette életét, mert a mentő az emiatt keletkezett dugó miatt késett.

Az is kiderült , hogy az aktivisták egy része fizetésért, főállásban csinálja ezt, egy amerikai szervezet pénzéből.

A Welt.de utánajárt: az NGO egy másik szervezettel, a Changing Alliance-szel („a változás szövetsége”) karöltve hónapok óta konkrétan fizetést utal a klímaaktivistáknak, foglalkoztatja őket, sokakat főállásban, rendes munkaszerződéssel (például olyan dolgok véghezviteléért, mint a müncheni reptér megbénítása). A szervezet igen rugalmas, főállásban, mellékállásban vagy akár egyéni vállalkozóként is lehetett csatlakozni hozzájuk. A foglalkoztató papíron a Changing Alliance, akiknek összesen 30 fizetett alkalmazottjuk van. Nekik akár 1300 eurós (kb. 520 ezer forintos) fizetést is felajánlanak, annak függvényében, mik a megélhetési költségeik. Az adományok forrása a Climate Emergency Fund névre hallgató kaliforniai szervezet, amely konkrétan a „diszruptív” (vagyis: romboló, bomlasztó) aktivizmust támogatja.

A német sajtó most arról számol be : egy minapi stuttgarti úthoz ragasztós akció után a bíróság elé idéztek két aktivistát, Luisa S.-t és Yannick S.-t, aki mind az aktivizmusban, mind a magánéletben egy párt alkotnak. Az akciójukban az olajjal való spórolásra is felhívták a figyelmet az általuk tartott transzparensen.