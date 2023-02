Külföld :: 2023. február 6. 20:59 ::

Jelentős elbocsátást jelentett be a Dell

A Dell Technologies amerikai információ-technológiai konszern mintegy 6650 munkavállalójának elbocsátását jelentette be a gyenge PC-keresletre és a gazdasági bizonytalanságokra hivatkozva hétfőn.

A cég 6650 fős leépítése a dolgozói létszám 5 százalékos csökkentését jelenti. A Dellnek mintegy 133 000 alkalmazottja volt 2022. január 28-án, harmaduk az Egyesült Államokban állt alkalmazásban.

"Tudjuk, hogy a piaci feltételek tovább romlanak, a jövő pedig bizonytalan" - írta Jeff Clarke operatív vezérigazgató az alkalmazottaknak szóló feljegyzésben.

Ezzel a lépéssel a Dell Technologies csatlakozott azon amerikai nagyvállalatok sorához, amelyek jelentős elbocsátásokról adtak hírt a közelmúltban.

A nagy amerikai technológiai cégek közül a Meta, a Facebook anyacége novemberben 11 ezer fős leépítést jelentett be és a Twitter is tömeges létszámleépítést hajtott végre az év végén. Január elején pedig az Amazon.com Inc., a világ legnagyobb online kiskereskedője jelentette be, hogy globálisan 18 ezer munkahelyet szüntet meg a kedvezőtlen gazdasági helyzet folytán. Az Alphabet, a Google anyavállalata január közepén jelentett be 12 ezer fős létszámleépítést.

A gazdasági környezet romlása, a magas infláció és a fogyasztói kiadások csökkenése jelentősen rontotta a technológiai cégek kilátásait. A Reuters által idézett jelentés szerint az Egyesült Államokban több mint kétéves csúcsot döntöttek az elbocsátások januárban, amikor a technológiai cégek a második legmagasabb ütemben szüntettek meg munkahelyeket, részben a recessziós félelmek miatt.

A Reuters a Layoffs.fyi portálra hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai technológiai szektorban tavaly 150 ezer állás szűnt meg.

(MTI)