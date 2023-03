Külföld :: 2023. március 12. 09:29 ::

Moszkva Ukrajnában zsákmányolt nyugati fegyvereket ad át Teheránnak lekoppintás céljából

Az orosz hadsereg a harcok folyamán rendszeresen a NATO, de leginkább az amerikai hadsereg által Ukrajnának adományozott fegyvereket zsákmányol, illetve a csatamezőn hátrahagyottakat begyűjti, amelyeket a katonai együttműködés keretében eljuttat Iránba. Amerikai katonai szakemberek szerint ezeknek a fegyvereknek a rendszereit az irániak aztán próbálják megfejteni, majd később gyártani. Irán már korábban is újratervezte, fejlesztette, majd sajátjaként gyártotta a birtokába jutott amerikai fegyvereket – írja a CNN honlapja.



Ukrán katona Javelin ATGM páncéltörő rakétával (fotó: Ukrán Fegyveres Erők)

Zsákmányolt és harcmezőn hátrahagyott nyugati fegyverek

Az orosz-ukrán háborúban folyamán amerikai és más, az ukránokat fegyverszállítmányokkal is segítő nyugati országok katonai szakemberei már tavaly több ízben is felfigyeltek arra, hogy az oroszok kisebb méretű fegyvereket, így például Javelin hordozható, infravörös önirányítású, vállról indítható páncéltörő rakétát, illetve Stinger légvédelmi rendszereket zsákmányoltak az ukránoktól vagy gyűjtöttek be a megfutamított ukrán katonák által hátrahagyottakat.

Az FGM-148 Javelin amerikai rakétarendszer ára egyenként potom 178 ezer dollár, míg ehhez jön még maga az indítandó rakéta, amelynek darabja 78 ezer dollárt kóstál. Az ukránoknak ajándékozott másik fentebb említett amerikai fegyver a FIM-92 Stinger vállról indítható légvédelmi rakéta, amely maximális 3800 méter magasságban is képes eltalálni a légi járműveket. Ezeket az említett rakétarendszereket és más nyugati fegyvereket a harcok során megfutamított ukrán katonák időnként kénytelenek hátrahagyni, amit az oroszok begyűjtenek, és elküldik Iránba, ahol azokat szétszedik, újratervezik, majd megkísérlik legyártani a már saját gyártásúnak számító változatot.



A Száegeh 2 - Sáhed 191 iráni drón (fotó: israel-alma.org)

Őrszemből Villámcsapás

A CNN-nek nyilatkozó amerikai katonai szakértők elmondták: Irán már a múltban is – tehát az ukrajnai háború előtt – igen sikeresen koppintotta le, fejlesztette tovább a birtokába került amerikai fegyverrendszerekből a saját változatot. Az irániak 2011-ben egy Lockheed Martin RQ-170-es Sentinel (Őrszem) típusú, amerikai fejlesztésű és gyártású harci drónt is elfogtak, amelyet aztán tanulmányozás után „honosítottak”. Ez a drón, perzsa nevén Szá’egeh (= Villámcsapás- صاعقه) vagy Sáhed 191(Tanú – شاهد١٩١) 2018. február 10-én Iránból indítva eljutott egészen az izraeli K’fár Rupin kibuc határáig, ahol lelőtték.



Földalatti drónhangár Iránban (fotó: AP)

A Vihar Boldog Arábiába is eljutott

Jonathan Lord biztonsági szakértő a CNN-nek elmondta: Irán már korábban is bebizonyította, hogy sikeresen újratervezi, fejleszti a birtokába jutott amerikai fegyvereket. Ilyen például a TOW páncéltörő irányított rakéta. A TOW betűszó jelentése: Tubelaunched, Optically-tracked, Wire guided, azaz csőből indított, optikailag rávezetett huzalvezérlésű rakéta. Az irániak újratervezték és fejlesztették a TOW rakétát, majd a már saját gyártásút perzsául elnevezték Tufánnak (=Vihar - طوفان). A Tufánt időközben Teherán átadta a Jemenben polgárháborút vívó sí’ita-zájdita husziknak és a libanoni Hizbulláh (népi arabul és perzsául: Hezbolláh – H. J.) sí’ita fegyveres szervezetnek. Az amerikai szakértő szerint Irán az oroszok szíves átadásának jóvoltából most a FIM-92 Stinger légvédelmi rakétarendszert és a Lockheed Martin RQ-170-es Sentinel harci drónt is újratervezheti és fejlesztheti.

Az amerikai szakértő szerint a „honosított” Stingerrel Irán vagy azok, akiknek ezt légvédelmi rakétarendszert átadja, komolyan veszélyeztethetik a polgári és a katonai légi forgalom biztonságát. Az FGM-148 Javelin páncéltörő rakétáknak a palesztin Hamász Iszlám Ellenállási Mozgalomnak és a libanoni Hizbulláh szervezetnek történő átadása pedig az izraeli Merkává tankokra jelenthet komoly veszélyt. Magyarán, az Irán támogatta szervezetek, hadseregek kezében ezek a fegyverek valós veszélyt jelenthetnek az izraeli hadsereg konvencionális fegyveres erőire.

H. J. – Kuruc.info