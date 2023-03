Külföld, Videók :: 2023. március 21. 06:28 ::

Életfogytiglant kapott három néger Floridában, amiért kivonták forgalomból egy hasonlóan hasznos "rappersztár" fajtársukat

Három férfit talált bűnösnek egy floridai bíróság hétfőn az "XXXTentacion művésznevű fiatal amerikai rappersztár" előre megfontolt szándékú megölésében, amiért Flordiában életfogytig tartó büntetés jár.



Ő az ártatlan "rappersztár" (fotó: Floridai Büntetés-végrehajtási Osztály - Wikipédia)

A 20 éves "zenész" 2018. június 18-én egy motorkerékpárboltból jött ki a Miamitól mintegy 60 kilométerre északra fekvő Deerfield Beachben, amikor rálőttek. XXXTentaciont, valódi nevén Jahseh Onfroyt azonnal kórházba szállították, ahol azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A ma 26 éves Dedrick Williams, a 28 éves Michael Boatwright és a 24 éves Trayvon Newsome egy életre rács mögé kerül, mert a floridai törvények kötelezően életfogytiglani büntetést írnak elő az előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosságok tetteseire. A férfiakat fegyveres rablásért is elítélték. A büntetést formálisan április 6-án szabják ki.

A per negyedik vádlottjára, a 26 éves Robert Allenre enyhébb ítélet vár, mert tanúvallomásával segítette az igazságszolgáltatást. Allen is részt vett a rablásban, és tavaly bűnösnek vallotta magát nem szándékos emberölésben. A bírósággal való együttműködés viszonzásaképp akár hamar szabadlábra is helyezhetik, de életfogytiglant is kaphat, attól függően, hogy végül mekkora segítségnek értékelik a tanúvallomását.

A vádirat szerint egy sötét színű városi terepjáró állta el az útját az XXXTentacion által vezetett autónak, amikor a rapper kihajtott a Riva Motor Sports nevű motorkerékpárboltból. Két maszkos férfi szállt ki a terepjáróból azzal a céllal, hogy kirabolják a rappert, akinél 50 ezer dollár készpénz volt egy táskában. A zenészt többször meglőtte egy vagy több fegyveres, majd az elkövetők fogták a táskát és elmenekültek a helyszínről.

Az ítélet szerint Boatwright volt a fő lövöldöző, de lövéseket adott le az énekesre Newsome is. A hatóságok szerint a Boatwright telefonján talált adatok is azt mutatják, hogy a készülék a motorkerékpárbolt közelében volt a gyilkosság idején. A további bizonyítékok közé tartoznak olyan mobiltelefonos videók és fényképek, amelyeken a gyanúsítottak közül hárman nagy mennyiségű 100 dolláros bankjegyet tartanak a kezükben.

(MTI nyomán)