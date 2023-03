Külföld :: 2023. március 31. 11:39 ::

Vádat emeltek Trump ellen

Vádat emeltek Donald Trump ellen hallgatási pénz fizetésének ügyében helyi idő szerint csütörtökön New Yorban - erősítette meg a volt elnök ügyvédje.

A New York-i kerületi ügyész, Alvin Bragg vizsgálata nyomán a vádesküdtszék szavazta meg az amerikai politika történetében példátlan vádemelést. A vádirat részleteit péntekig kell nyilvánosságra hoznia az ügyésznek. Donald Trump hivatalos vád alá helyezése és a vád ismertetése valószínűleg a jövő hét elején történik meg.



Donald Trumpot azzal vádolják, hogy 2016-ban, az elnökválasztási kampány idején akkori ügyvédjén, Michael Cohenen keresztül 130 ezer dollárt juttatott el Stormy Daniels felnőttfilmes színésznő számára, hogy hallgasson a kettőjük között állítólag 10 évvel korábban zajlott intim kapcsolatról. Donald Trump tagadja a kapcsolat tényét a nővel.

Donald Trump közleményben reagált a vádemelésre, amelyet a legmagasabb fokú politikai üldöztetésnek és választásokba való beavatkozásnak nevezett. Azt írta, hogy az Egyesült Államok volt elnöke elleni vádemelés visszaüt majd, és bűnösnek nevezte a demokratákat abban, hogy visszaélnek a jogrendszerrel annak érdekében, hogy politikai ellenfelüket megbüntessék. Úgy vélte, hogy a "radikális baloldali demokraták" már hivatalba lépése előtt boszorkányüldözésbe kezdtek ellene.

"A demokraták hazudtak, csaltak, loptak megszállottságuk jegyében, hogy elkapják Trumpot, de most valami hihetetlent tettek - egy teljesen ártatlan ember ellen emeltek vádat" - fogalmazott a volt elnök.

A vádemelés hírére a Kongresszus alsóháza jogi bizottsága elnöke, Jim Jordan úgy reagált, hogy az "felháborító".

Az ügyben 2019-ben a New York-i ügyészség úgy döntött, nem emel vádat, 2021-ben a szövetségi választási bizottság is a vádemelés ellen foglalt állást. 2022 januárjában Alvin Bragg demokrata New York-i kerületi ügyész hivatalba lépésekor még felfüggesztette a volt elnök elleni vizsgálatot, majd újraindította.

A vizsgálat során meghallgatták Michael Cohent, a volt elnök egykori ügyvédjét, aki egy korábban ellene zajló büntetőeljárásban bűnösnek vallotta magát abban, hogy pénzeket juttatott el a színésznőnek.

Donald Trump csaknem két hete közösségi oldalán arról írt, hogy vádemelés és letartóztatás vár rá az ügyben. Az ügyet politikai indíttatású eljárásnak minősítette, és tiltakozásra szólított fel ellene.

Alvin Bragg ügyész azzal vádolta Donald Trumpot, hogy a bejelentésével hamis várakozásokat kelt.

A vádemelés példátlan az Egyesült Államok politikatörténetében, ugyanis bűntetőügyben soha nem történt hasonló lépés volt vagy hivatalban lévő elnök ellen.

Frissítés: "Ez Amerika-ellenes"

Vezető amerikai republikánusok határozottan elítélték a Donald Trump volt elnök elleni vádemelést.

Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus elnöke a manhattani államügyészt bírálva azt mondta, hogy a vádemeléssel helyrehozhatatlan károkat okoz az országnak, és beavatkozik az elnökválasztásba.

McCarthy Twitter-üzenetében azt írta, hogy Alvin Bragg demokrata párti államügyész a hatalmával visszaélve használja az igazságszolgáltatást fegyverként Trump ellen. "Az amerikai nép nem fogja eltűrni ezt az igazságtalanságot, és a képviselőház felelősségre fogja vonni Alvin Bragget a hatalommal való példátlan visszaélésért" - írta.

Ron DeSantis, Florida republikánus kormányzója, aki Trump potenciális kihívója lehet az elnökjelöltségért, szintén azt hangsúlyozta a Twitteren, hogy fegyverként használják az igazságszolgáltatást egy "politikai ügy" előmozdítására. "Ez Amerika-ellenes" - írta, és jelezte, hogy Florida nem fog segíteni, ha az államban élő Trump kiadatását kérik New Yorkból.

Mike Pence volt amerikai alelnök a CNN-nek nyilatkozva botránynak nevezte a Trump elleni vádemelést, és azt hangsúlyozta, hogy ezzel csak még jobban megosztják az országot. "Ez egy politikus ügyész rossz döntése" - mondta Pence, aki 2017 és 2021 között volt Trump alelnöke.

(MTI)