Die Heimat néven folytatja a német NPD

A német NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands - Németország Nemzetidemokrata Pártja) neve talán nem ismeretlen Magyarországon sem. Emlékezhetünk arra, hogy évekkel korábban rendszeres résztvevői, felszólalói voltak a Hősök terén tartott Becsület Napja-megemlékezéseknek a 2000-es évek elején. Itt járt és beszédet mondott többek között Udo Voigt, a párt akkori elnöke is.



A régi szimbólum (fotó: kurier.at)



Azt mindenképpen el kell mondanunk róluk, hogy a legrégebbi, egyik legautentikusabb nemzeti szervezet Németországban, akiknek léte egy kisebbfajta csoda, nem egyszer megpróbálták már feloszlatni a pártot. 2002-ben például ott bukott csak el a dolog, hogy kiderült, a vád koronatanúja titkosszolgálati ember, akinek a vallomása alapján indították a feloszlatási eljárást. A pártot 1964. november 28-án alapították a Német Birodalmi Párt örököseként (németül Deutsche Reichspartei, DRP), melynek gyökerei pedig még 1945 előttre nyúlnak vissza.

Németország helyzetét - sajnos - hűen tükrözi, hogy igazán átütő eredményt országos szinten sohasem tudtak elérni, a volt NDK területén időnként azért hoztak kiugrónak és jónak számító eredményeket, bekerültek korábban például a szászországi tartományi parlamentbe is.

Most azonban úgy tűnik, új fejezetet nyitottak a párt életben, erről adtak hírt, ugyanis a kongresszusuk a névváltoztatás mellett döntött.

- Az elmúlt évek talán legátütőképesebb szövetségi pártkonferenciáján a küldöttek szombaton a szászországi Riesában elsöprő többséggel kiálltak a párt történetének új fejezete mellett. A párt kongresszusa hosszas, de konstruktív vita után 77 százalékban megszavazta a szövetségi végrehajtó testület által javasolt koncepciót - fogalmaznak.

- A pártkonferencia előtt néhányan az NPD átnevezésének kérdésére szűkítették a vitát. A pártvezetés, de a küldöttek indoklásaiból, nyilatkozataiból is kiderült, hogy sokkal többről van szó. Új pozícióról, pártunk új stratégiai funkciójáról van szó - folytatják.

- Egyre világosabbá válik, hogy mi vagyunk a németek utolsó nemzedéke, aki még képes fordítani a helyzetet szülőföldünk megőrzése terén. Ha ez így folytatódik, a jövő nemzedékeinek etnikai kisebbségként kell élniük apáik szülőföldjén - mutatnak rá.

- Ezt szem előtt tartva a küldöttek számára egyértelmű volt, hogy nincs időnk párt- vagy csoportönzésre. Most erős hazafias hálózatokra, hatékony szövetségekre van szükség az utcán, a parlamentben és a metapolitikai arénában. Elsődleges feladatunk a jövőben ennek a hálózatnak a kiépítése lesz. Míg mások úgy gondolják, hogy hazánk közelgő elvesztése miatt még mindig megengedhetjük magunknak az összeférhetetlenségi döntéseket a média és az állam által "jobboldali szélsőségesként" megbélyegzett csoportokkal szemben, mi viszont kezet nyújtunk minden jó szándékú embernek, aki segíteni akarunk szülőföldünk megőrzésében - részletezik a stratégiát, amelyből kiderül, hogy a Die Heimat egyfajta összefogás égisze alatt létrejövő új ernyőszervezetként is felfogható.

- Ez az új funkció és stratégiai pozíció új fejezetet jelent pártunk történetében. Ennek a lépésnek a belső és külső dokumentálása érdekében a szövetségi pártkongresszus jóváhagyta az NPD átnevezését Die Heimat-ra, a párt vezetőségének kérésének megfelelően - összegzik.

Frank Franz pártelnök a pártértekezlet végén a következőket mondta: „Sokáig gondolkodtunk ezen, megvitattuk, és keményen vitatkoztunk is. Most azonban kikövezték az utat a további stratégiai fejlődés felé.

- Pártunk alapítói csaknem 60 éve hozták létre a mozgalmat, mert a német érdekeket elárulta az állam. Ebben a szellemben látjuk a mai lépésünket. A szülőföld teremtsen gyűjtőmozgalmat mindenki számára, aki meg akarja tartani szülőföldjét, aki nem csak panaszkodni, hanem tevékenykedni szeretne! Az elmúlt évek tiltakozásai, akár a menedékkérők hulláma ellen, akár a koronaintézkedések ellen, akár a politikailag sajátos energiaválság ellen, azt mutatták, hogy az ellenállás növekszik. Ezt az ellenállást hálózatba kell kötni. Ennek a hálózatnak szeretnénk részesei lenni szülőföldünkért - zárják soraikat.

Magyar vonatkozása is volt a pártkongresszusnak, a Die Heimat korábban is létezett már külön szervezetként, amelynek szövetségese a Légió Hungária is, így ők is elküldték online formában üdvözlő üzenetüket a résztvevők számára.

- Múlt hétvégén Riesa adott otthont az NPD kongresszusának, ahol sok egyéb mellett a párt nevének megváltoztatásáról is döntöttek. A közelmúltban egy bejegyzés keretei közt már több hazai felületen beszámoltunk róla, hogy dortmundi Die Rechte-s bajtársaink elhagyták egykori szervezetüket, és a jövőben Die Heimat néven folytatják tevékenységüket. Most pedig egy olyan nagy múltú párt, mint az NPD is bejelentette: megváltoztatják nevüket, és a jövőben Die Heimatként haladnak tovább az úton. Az újonnan létrejött ernyőszervezet, melybe több másik csoportból is érkeztek tagok, a Die Rechte jogutódjaként része az Európa Erőd Szövetségnek, így mi is elküldtük üdvözlő üzenetünket a kongresszusra. Sok sikert kívánunk német bajtársainknak! - fogalmaz a Légió Hungária közleménye.

