Külföld, Cigánybűnözés :: 2023. június 8. 22:18 ::

Önvédelemből lőtte le az olasz biztonsági őr a cigányt - kilenc évre börtönbe csukják

2017. április 22-én hajnalban történt még az eset Olaszországban, ahol is egy biztonsági őr tetten ért három rablót, akik éppen egy bankautomatát robbantottak ki a helyéről, a rablók migránsok voltak, és rálőttek a biztonsági őrre. Ő pedig önvédelemből vissza. Most 9 évre börtönbe kell vonulnia az olasz családapának - írja az unser-mitteleuropa.com portál.

- Még nem tudom, pontosan mikor jönnek értem, hogy elvigyenek letölteni a büntetésemet, de bármelyik napon megtörténhet. Ezek a szabadságom utolsó órái - jellemezte a helyzetet.

- Mindent gondosan előkészítek. Megöleltem a fiamat, vettem enni a kutyáknak, elbúcsúztam a szüleimtől, akik mindketten betegek. Most otthon akarok maradni a párommal: vele együtt várom a karabinieri (hatóság) érkezését - folytatja.

A férfi 52 éves, Padovából származik, Massimo Zen a neve, s most már csak egykori biztonsági őr. A migránsok egyébként cigányok voltak.

A biztonsági őr az utcán parkolta le autóját, és amikor a rablók közvetlenül rá céloztak, három lövést adott le, amelyek közül az egyik áttörte a szélvédőt, és halántékon találta el az egyik cigány tolvajt.

Az ítélőszék tehát 9 év 6 hónapnyi börtönre ítélte emberölés miatt. Érdekesség, hogy az ügyészség kérte az ítélet hatályon kívül helyezését, és az ügy teljes újratárgyalását. A bírák nem voltak engedékenyek, Zennek börtönbe kell vonulnia. Az önvédelem tehát nem volt mentség.

- Még mindig nem értem. Több mint 20 éve egyenruhát viselek, és hozzászoktam a szélhámosok elkapásához. De most rajtam a sor, hogy börtönbe kerüljek, és nem tudom, mire számítsak. Tehát jelenleg nem csak amiatt aggódom, hogy mire számítsak, hanem csalódott is vagyok - osztotta meg gondolatait.

- Csalódott vagyok az igazságszolgáltatásban, amely nem vette figyelembe azt a helyzetet, amelybe kerültem. Csalódott a cégben, ahol dolgoztam, támogatást ígért nekem, de a kilépésem után elhagyott, és már másfél éve munkanélküli segélyből élek. És csalódott is a politikában - nyomatékosítja.

- Kiszálltam a járműből, másodpercek kérdése volt. Látom, ahogy a rablók kocsija jön egyenesen felém, és meg vagyok győződve arról, hogy el akarnak gázolni: valamivel később a két életben maradt cigány egyike bevallotta, hogy gyilkos szándék volt bennük. Nekem is az volt a benyomásom, hogy fegyvert fognak elsütni, de azt a fegyvert soha nem találták meg, így a szavam az övék ellen szól. Hogy elkerüljem a halált, kétszer meghúztam a ravaszt: az első golyó a motorháztetőben landolt, a második a szélvédőn ment keresztül, és megölte a sofőrt - emlékszik vissza az eseményekre.

Tudni érdemes, mert talán magyarországi szemmel furcsa, de Olaszországban a biztonsági őrök rendszeresen segítenek a rendőrségnek, ez is egy ilyen eset volt. Ezért is óriási csalódás ez, és sötét képet fest a jelenlegi olasz igazságszolgáltatásról is, hogy egy bűnöző cigány lelövése határozottan önvédelemből ezt eredményezte.

L. J. - Kuruc.info