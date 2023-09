Külföld :: 2023. szeptember 27. 20:15 ::

Skót progresszió: államilag támogatott drogfogyasztó szoba nyílik, bármilyen illegális szert be lehet vinni

A skót hatóságok szerdán jóváhagyták az Egyesült Királyság első államilag támogatott drogfogyasztó szobáját, ahol orvosi felügyelet mellett, biztonságos körülmények között lehet illegális kábítószereket, így kokaint vagy heroint fogyasztani.



Glasgow-ban már évek óta lehet "biztonságos furgonban" szabadon drogozni (fotó: Jeff J Mitchell / Getty)

Glasgow helyi tisztségviselői szerdán hagyták jóvá a politikai vitákat kiváltó, 2,3 millió fontba (egymilliárd forint) kerülő szoba létrehozását.



Fotók: STV News

A projektet támogató Elena Whitham skót kábítószer- és alkoholügyi miniszter szerint több mint száz világszerte működő, Németországban is Hollandiában is megtalálható intézmények tapasztalatai azt mutatják, hogy "az intézményekben végzett munka életeket ment, és az egészségügyi rendszer terhelését is lecsökkenti".



Saket Priyadarshi doktor úr, az intézmény vezetője drogoztatja a rettenthetetleneket (fotó: BBC)

A működését jövőre megkezdő központban egészségügyi szakemberek dolgoznak majd, akik higiénikus környezetet biztosítanak az intézményen kívülről behozott kábítószerek fogyasztására. A hatóságok szerint az intézmény "nincs ösztönző hatással a kábítószerhasználatra, viszont csökkenti a kábítószerek okozta ártalmakat és a túladagolásos esetek számát".

Egy glasgow-i tisztségviselők által kiadott jelentés szerint "elsöprő nemzetközi bizonyítékok vannak" arra vonatkozóan, hogy az ilyen típusú létesítmények csökkentik a kábítószerhasználat negatív hatásait a közterületeken, különösképp az eldobott injekciós tűk okozta fertőzésveszélyt.



Még lábadozószobájuk is lesz a drogosoknak (forrás: GCC)

A skót kormány az Egyesült Királyság részeként is önálló döntéseket hozhat oktatásügyi és egészségügyi kérdésekben. A londoni kormány korábban közölte, hogy Angliában vagy Wales-ben nem támogatják az ilyen létesítmények létrehozását, mivel meglátásuk szerint ezeken a helyeken elnézik vagy ösztönzik a drogfogyasztást.

(MTI nyomán)