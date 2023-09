2022 márciusában valami ír tornaversenyen nem kapott érmet egy fekete kislány, amiből természetesen óriási botrány lett. Az persze fel sem merült – azóta sem – hogy okkal maradt-e ki, nem teljesítette a versenyen előírt minimumot, vagy tényleg azért nem kapott, mert más a bőrszíne, mindenesetre a család jó érzékkel használja ki az antirasszista hátszelet, és csinál reklámot a saját lányának. Vajon így szeretnének profi tornászt csinálni a gyerekükből?

Időről időre a hír hátszelet kap a nyugati világban, de a 444 jóvoltából már a magyar közönség is szörnyülködhet ezeken a rasszista íreken. Már aki. Amúgy az eredeti forrásuk mi más is lehetne, mint a The Guardian , utóbbiak egyébként lelkesebbek is voltak, részletesebb képet adnak a "tragédiáról". Sőt, némi félrefordítást is észrevehetünk a magyar változatban, de ez most mellékes.