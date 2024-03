Külföld :: 2024. március 25. 19:25 ::

A lakhatási válság hátán felkapaszkodó kommunisták

Furcsa dolgok történnek néhány éve a szomszédos Ausztriában. 2021 óta Graz városa kommunista vezetés alatt áll. Ugyanis akkor az Osztrák Kommunista Párt (KPÖ) nyerte az önkormányzati választást, a szavazatok mintegy 29 százalékával. A párt listavezetője, Elke Kahr maga is meglepődött az eredményen, először azt hitte, tévedés történt. Sikerét szerinte annak köszönheti, hogy pártjából sokan évtizedeken keresztül "ott voltak mindig az emberek mellett".

Az elmúlt hétvégén pedig újabb nagyobb városban értek el jelentős sikert, az önkormányzati választások első fordulójában a kommunista párt jelöltje csak 800 szavazattal, 1 százalékkal maradt el a szociáldemokrata párt jelöltje mögött, ez 27 százalékot jelentett. Így ők ketten jutottak be a második fordulóba, ahol már sok jobboldali is inkább "átszavazott" a szocdem jelöltre, de jelöltjük, Kay-Michael Dankl így is 37%-ot szerzett, és bár a választást nem ő nyerte, de így is alpolgármestere lesz Salzburgnak.



Fotó: KPÖ Plus

Húzzuk alá, itt olyan kommunistákról van szó, már nyilván a párt nevéből is kiderül, akik nem az újhullámos woke ideológiát viszik, nem csomagolják "zöldbe", klasszikus, nyíltatsisakos kommunistákról van szó, vállalva annak 20. századi örökségét és hagyományait. Mi történik Ausztriában? Először is nyilván adva volna a kérdés, hogy egy nyíltan kommunista párt miért indulhat a választásokon, de ne legyünk álnaivak, és most ne menjünk bele a kettős mérce témakörébe, hanem nézzük meg, mivel szólították meg az embereket. Mert hosszú évek óta ezt teszik, ez kétségtelen.

Az Osztrák Kommunista Párt központi témája rendkívül egyszerű, ám annál égetőbb is: a lakhatás. Ugyanis egyre többen látják úgy, hogy például Graz vagy Salzburg belvárosában az átlag osztrák nem tud lakást bérelni, s akinek ez nem megy, annak nyilván a saját lakás vásárlása sem. Az osztrák kommunisták viszont azt propagálják, a lakhatás alapjog, nem áru. Ebből kifolyólag ezzel a valós problémával foglalkozva sajnos sok embert be is vonzottak maguk köré, amint az eredmények mutatják.

Mi lehet magyar szempontból a tanulság? Aligha kell részletezni, hogy a budapesti lakáspiac hasonló jegyeket mutat, az albérletek árai egyre magasabban vannak, a fizetések ezeket nem követik, így nagyon sok fiatal munkavállaló úgy érzi, lakhatásra megy el a jövedelmének jelentős része. A kormány pedig a lovak közé dobja a gyeplőt, hadd rendezze ezeket a viszonyokat a "szent piac". Elvégre "ilyen ez a kapitalizmus".

Csak egy következtetésünk lehet: a nemzeti erőknek kell felkarolni hazánkban ezt az ügyet.

Lantos János - Kuruc.info