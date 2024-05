Külföld, Háború :: 2024. május 22. 12:55 ::

A Gázai övezetbeli izraeli népirtás hozadéka: Írország, Spanyolország és Norvégia is elismerte Palesztinát

Ma reggel Norvégia, Írország és Spanyolország miniszterelnöke bejelentette, hogy elismerik a palesztin államot. A három nyugat-európai ország döntésének nincs gyakorlati következménye, mert Izrael tovább folytathatja – Washington katonai, anyagi és politikai támogatásával – a palesztin területek megszállását, az intenzív zsidótelepítést és a Gázai övezetbeli népirtást. Jiszráél Kác izraeli külügyminiszter a holokausztot is felemlegetve mégis hazarendelte az Oslóban, Dublinban és Madridban akkreditált zsidó nagykövetet – írja a Jediot Aharonot és a WAFA Palesztin Hírügynökség.



A palesztin, ír, norvég és a spanyol zászló (fotó: WAFA)

Ma reggel előbb Írország és Norvégia, majd nem sokkal később Spanyolország is elismerte Palesztina Államot. Spanyol részről Pedro Sánchez miniszterelnök egyben azt is bejelentette, hogy az elismerés 2024. május 28-től kezdve lép hatályba. Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök is közölte, hogy hazája elismerése május 28-től lép hatályba, s egyben megindokolta, hogy Oslo miért ismerte el Palesztina Államot:

Életben kell tartanunk a kétállami megoldás alternatíváját, a palesztinok és az izraeliek békés és biztonságos egymás mellett élésének egyedüli politikai megoldásának lehetőségét. Norvégia erőteljes üzenetet küld a világ többi országának, s felszólítja őket arra, hogy Oslo és még néhány más európai ország példáját követve ismerjék el a palesztin államot. Palesztina elismerésével Norvégia támogatni kívánja azokat a mérsékelt erőket (a Mahmúd Abbász vezette Palesztin Nemzeti Hatóságot – H. J.), amelyek lába alól kicsúszott a talaj a hosszú és kegyetlen viszály során. Mostani elismerésünkkel azt szeretnénk elérni, hogy létrejöjjön a palesztin állam a Palesztin Nemzeti Hatóság vezetésével. A Gázai övezetben zajló és elhúzódó háború világosan megmutatta, hogy a békét és a stabilitást csak a palesztin kérdés megoldásával lehet elérni.

Simon Harris ír miniszterelnök szintén fűzött magyarázatot ahhoz, hogy Dublin miért ismerte el a palesztin államot, s egyben kifejezte azon reményét, hogy hazája lépését mások is követik: „A palesztin állam elismerésével hozzájárulunk a békére irányuló erőfeszítésekhez, és támogatjuk a kétállami megoldást”.



Simon Harris ír, Pedro Sánchez spanyol és Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök (fotó: Reuters, NTB)

Izraelben, amint az várható volt, a legfelsőbb politikai vezetés dühödten fogadta a palesztin állam elismeréséről érkező híreket. Jiszráél Kác külügyminiszter (Likud) röviddel a három európai ország bejelentése után hazarendelte a Norvégiában, Írországban és Spanyolországban akkreditált izraeli nagykövetet, mondván: a palesztin állam elismerésével ezek az országok valójában a terroristákat jutalmazzák. De az Izraeli Külügyminisztérium még a Palesztina elismeréséről szóló bejelentések elhangzása előtt az X-plattformon figyelmeztette a három országot: „Az elismerés még több terrort és instabilitást eredményez majd a Közel-Keleten, s veszélyeztetheti a béke lehetőségét. Ne legyenek a Hamász pawn-jei (gyalogosai)!”

Az izraeli külügyminiszter a holokauszt-kártyát is előrántotta:

Miután a Hamász a holokauszt óta a legnagyobb vérfürdőt követte el a zsidó nép ellen, és a világon a legrettenetesebb szexuális bűnöket cselekedte, ezek az országok most úgy döntöttek, hogy a palesztin állam elismerésével megjutalmazzák a Hamászt és Iránt. Ezért azt üzenem Írországnak, Norvégiának (Spanyolország Kác X-bejegyzésekor még nem jelentette be, hogy elismeri a palesztin államot – H. J.): Izrael nem fogja szó nélkül hagyni a döntésüket.



Jiszráél Kác izraeli külügyminiszter - hazarendelte a nagyköveteket (fotó: Szíván Sahór)

A hírhez mi hozzáfűzzük, hogy nem eredményez változást a három nyugat-európai országnak Palesztina Állam elismerésére vonatkozó ma reggeli bejelentése, mert Izrael Washington támogatásával az ENSZ-határozatok ellenére tovább folytathatja Ciszjordánia, beleértve Kelet-Jeruzsálem megszállását, az intenzív zsidótelepítést ezeken a területeken, illetve büntetlenül folytathatja a népirtást a Gázai övezetben, illetve, ahogyan a legutóbbi hírekből értesülhettünk, mostantól már Ciszjordániában is.

A Jediot Aharonot meg is jegyzi: az ENSZ jelenleg 193 tagállama közül 1988 óta 144 ország (köztük Magyarország – H. J.) már elismerte a palesztin államot, ám ezek leginkább nem a nyugati országok voltak. Csakhogy a Gázai övezetben tavaly október óta zajló háború (népirtás – H. J.) és a politikai megoldás kilátástalansága miatt már a nyugati országok is kezdik elismerni a palesztin államot.



Mahmúd Abbász palesztin elnök - mögötte a jeruzsálemi Szikla-mecset kupolája és a keresztény negyedbeli San Salvador ferences templom tornya (fotó: Wikipédia) A WAFA Palesztin Hírügynökség jelentése szerint a palesztin elnökség és személyesen Mahmúd Abbász elnök üdvözölte, hogy Norvégia, Spanyolország és Írország elismerte a palesztin államot. A WAFA Palesztin Hírügynökség jelentése szerint a palesztin elnökség és személyesen Mahmúd Abbász elnök üdvözölte, hogy Norvégia, Spanyolország és Írország elismerte a palesztin államot.

Rámalláhban a palesztin elnökség megerősítette, hogy Norvégia, Írország és Spanyolország az elmúlt években kitartóan támogatta a palesztin nép jogait, és a nemzetközi fórumokon e jogok érvényesítése mellett szavazott.

A palesztin elnökségi közlemény hangsúlyozza: Palesztina Államot eddig az Európai Unió nyolc tagállama, Bulgária, Ciprus, Lengyelország, Csehország, Románia, Szlovákia, Magyarország és Svédország ismerte el, s hozzájuk csatlakozott most Spanyolország, Írország és Norvégia.

H. J. – Kuruc.info