Külföld :: 2024. június 6. 10:41 ::

Biden fia húszpercenként drogozott - vallotta a korábbi barátnő

Hunter Biden volt barátnője is vallomást tett a Delaware állambeli Wilmingtonban tartott bírósági tárgyaláson, amely az első büntetőper egy hivatalban lévő amerikai elnök fia ellen. Az 54 éves Hunter Biden a vád szerint 2018-ban – abban az időben, amikor emlékiratai szerint kábítószer-függőséggel küzdött – egy lőfegyver megvásárlása során az ilyenkor kötelező hivatalos iraton tagadta, hogy rendszeres kábítószer-fogyasztó lenne. A megvásárolt fegyver 11 napon keresztül volt birtokában, mielőtt – akkori partnere, néhai bátyjának özvegye segítségével – egy nyilvános szeméttárolóba dobta.

Biden akár 25 év börtönbüntetésre is számíthat, ha bűnösnek találják. Ő ártatlannak vallotta magát, és jogi képviselői szerint a fegyver megvásárlásának idején lábadozóban volt.

A BBC szerint szerdán a vádlott mostohaanyja, az amerikai first lady, Jill Biden is a bíróságon volt. Ő Hunter Biden mögött ült az első sorban, feleségével, Melissa Cohen Bidennel és a titkosszolgálat egyik ügynökével együtt. Joe Biden elnök Franciaországban tartózkodik a D-napi partraszállás 80. évfordulójára emlékező eseményeken.



Hunter Biden a Cohen nevű feleségével

A BBC szerint Hunter Biden volt barátnője, Zoe Kestan részletesen beszámolt a férfi drogfogyasztási szokásairól.

Az első napon, amikor 2017 decemberében egy elit klubban találkoztak, a nő elmondása szerint Biden „10 percen belül” cracket kezdett szívni. Azt mondta, hogy ezt a mintát látta megismétlődni a kapcsolatuk során New York-i, New Jersey-i és kaliforniai luxusszállodai szobákban. Azt mondta, Biden „rögtön cigizni akart, amint felébredt”, húszpercenként drogozott. Kestan azt is mondta, hogy látta a férfit a kaliforniai Malibuban több napon keresztül cracket szívni 2018 szeptemberében, egy hónappal azelőtt, hogy a fegyvert megvásárolta.

Az ügyészek megmutatták az esküdteknek a Kestan által készített képeket, amelyeken crackpipák láthatók azokban a szobákban, amelyekben Hunter Bidennel együtt tartózkodott. Egy másik felvételen láthatóan a vádlott egy kádban, crackpipával a kezében.



Zoe Kestan elhagyja a bíróságot a tanúvallomása után (fotók: Reuters)

A vád további tanúi között volt Gordon Cleveland, annak a fegyverboltnak a volt alkalmazottja, aki 2018-ban eladta Bidennek a fegyvert.

Szerdai tanúvallomásában Cleveland azt mondta, hogy ő arra kérte Bident, amire minden más vásárlóját is, azaz hogy „őszintén” töltse ki a nyomtatványt.

A hét elején tartott nyitóbeszédek során Biden ügyvédje, Abbe Lowell azt mondta az esküdteknek, hogy a fegyver impulzusvásárlás volt, és az eladó beszélte rá a férfit a vásárlásra. Tanúvallomásában Cleveland elismerte, arról volt ismert, hogy „bármit el tudott adni”, főként drága, jó minőségű fegyvereket. Tagadta azonban, hogy valaha is megpróbálta volna Bident rábeszélni a vásárlásra. Állítása szerint bement az üzletbe, és „felvetette”, hogy fegyvert, konkrétan egy revolvert vásároljon.

Az ügyészség várhatóan csütörtökön ismerteti a vádat, miután további hat tanút hívott be, köztük Hallie Bident, a férfi egykori élettársát és testvérének özvegyét, valamint Delaware állam rendőreit, egy DEA-ügynököt és egy igazságügyi szakértőt.

Katthleen Buhle, aki 1993 és 2017 között volt Biden felesége, és akitől három lánya van, azt vallotta, hogy először 2015-ben szerzett tudomást a férfi drogfogyasztásáról, miután egy crackpipát talált egy hamutartóban. Azt is elmondta, hogy a férfi „nem volt önmaga”, amikor drogozott, és „lobbanékony” lett, de nem akart elvonóra menni. De Buhle azt mondta, hogy ő maga nem látta Bident drogozni.

A nap folyamán Erika Jensen, az FBI ügynöke olyan szöveges üzenetekről tett vallomást, amelyeket egy olyan laptopon találtak, amelyet Biden egy delaware-i javítóműhelyben hagyott, de soha nem került elő. A fegyvervásárlást követő napon azt írta akkori barátnőjének, Hallie Bidennek – néhai bátyja, Beau Biden özvegyének –, hogy „egy autóban alszik, cracket szívva a 4. utcán és Rodney-n”. „Ez az én igazságom” – tette hozzá egy másik sms-ben.

Biden ügyvédei azzal magyarázták az üzeneteket, hogy ügyfelük azért hazudott, hogy ne találkozzon Hallie Bidennel.

A vallomás középpontjában álló laptop egyébként a 2020-as választási kampány során is téma volt, mivel arról szivárogtak ki Hunter Bidenről készült képek és az üzleti tevékenységéről szóló üzenetek. Joe Biden akkoriban azt hazudta, hogy az adatok orosz dezinformációk voltak, de azóta az FBI megerősítette, hogy a laptop valódi.

Hunter Bidennek szeptemberben Kaliforniában is bíróság elé kell állnia azzal a váddal, hogy nem fizetett be 1,4 millió dollárnyi adót.