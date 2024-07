Külföld :: 2024. július 6. 08:47 ::

Bocsánatot kért a kenyai elnök - azt ígéri, nem hagyják futni a civilekre lövő gazember rendőröket

Bocsánatot kért William Ruto kenyai elnök pénteken a kormánypárt törvényhozóinak és minisztereinek arroganciájáért, és eljárást ígért a - fogalmazása szerint - "gazember" rendőrökkel szemben, akik fegyvertelen civilekre lőttek az adótörvény reformja által kiváltott tiltakozások és a parlament ostroma idején.

A hivatalnokok által tett arrogáns közleményekre utalva az elnök ígéretet tett a hivatalos személyek magatartásának megváltoztatására.

Kenyában két hétig zavargások voltak, a költségvetési törvény vitája alatt pedig a tiltakozók megrohamozták a parlamentet. Az elnök pénteken az X közösségi portálon Osama Otero influenszer vendége volt, aki elmondta, hogy a tüntetések éjszakáján rendőrök elrabolták és megverték. Az elnök sajnálatát fejezte ki a történtek miatt.

William Ruto közölte, hogy a rendőrség független, nincs a végrehajtó hatalom ellenőrzése alatt, de megígérte, hogy eljárást indítanak a felelősök ellen. Elismerte, hogy mint államfő végső soron ő felelős a történtekért.

A parlament ostromának idején a képviselők egy föld alatti alagúton át menekültek el. A rendőrség könnygázzal és vízágyúkkal próbálta megfékezni a tüntetőket, de miután nem jártak sikerrel, tüzet nyitottak az emberekre. A kenyai Emberi Jogi Nemzeti Bizottság szerint harminckilenc ember halt meg.

Ruto később bejelentette, hogy nem írja alá a költségvetési törvényt, és közölte a parlamenttel, hogy vonják vissza a vitatott jogszabálytervezetet, de a tüntetések folytatódtak: az elnök lemondását követelték a rossz kormányzás miatt.

Egy órával az internetes interjú előtt az elnök televíziós beszédében különleges megszorító intézkedéseket jelentett be, amelyek között szerepelt 47 pazarló állami cég felszámolása. Bejelentette azt is, hogy ezentúl a first lady, valamint az alelnök és a miniszterelnök feleségének hivatalát nem közpénzből finanszírozzák.

