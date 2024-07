Külföld, Háború :: 2024. július 14. 13:20 ::

CSU-elnök: az uniópártok kormánya visszaküldené Ukrajnába a harcképes férfiakat, ha Kijev kéri

Egy CDU/CSU-kormány csökkentené az ukrán menekültek segélyezését, és visszaküldené őket Ukrajnába – jelentette ki Markus Söder, a Bajor Keresztényszociális Unió elnöke. A politikus, aki egyben Bajorország tartományi vezetője is, erről a Münchner Merkur című helyi napilapnak adott interjújában beszélt.

Többek között azt fejtegette, hogy csökkentené az állami segélyhez való hozzáférésüket. Az ukránok 2022 májusában egy külön törvény alapján kapták meg azt a kiváltságot, hogy hozzáférhetnek olyan segélyekhez, amelyet eredetileg az alacsony jövedelmű németeknek szántak.



Markus Söder (fotó: dpa)

A kritikusok szerint a segélyezés elriasztja az ukránokat attól, hogy munkát vállaljanak.

Söder kitért arra is: a párt „kezdettől fogva szkeptikus volt” a megállapodással kapcsolatban.

Azt is kijelentette, hogy egy CDU/CSU-kormány visszaküldené a harcképes ukrán férfiakat hazájukba, „ha Ukrajna ezt kéri tőlünk”.

Az utóbbi hónapokba egyre bizonytalanabbá vált az Európai Unióban tartózkodó hadköteles ukránok helyzet, mivel a súlyos veszteségek miatt Kijev megpróbál mindent megtenni, hogy velük töltse a fel a hadsereget. Az ukrán kormány leállította a konzuli szolgáltatások nyújtását azoknak a külföldön élő állampolgároknak, akik nem térnek haza, és nem jelentik be személyes adataikat a sorozásért felelős tisztviselőknek. A szabályt az év elején vezették be egy reform keretében, amelynek célja a mozgósítási arány növelése volt.

Az európai országok azonban megosztottak a kérdésben, míg egyesek inkább megtartanák az ukrán munkaerőt, addig más országok szívesebben enyhítenék a nyomást a szociális ellátó rendszerükön azzal, hogy visszaküldik a menekülteket Ukrajnába. A lengyel külügyminiszter nemrég jelentette be, hogy ők már meg is kezdték egy az országban tartózkodó ukránokból álló légió kialakítását, akiket kiképzés és felszerelés után vissza is küldenének a háborúba.

(Mandiner)