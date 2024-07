Külföld, Videók :: 2024. július 16. 17:31 ::

Egészen véletlenül Zelenszkij amerikai hitelezőinek reklámjában szerepelt Trump merénylője

Thomas Matthew Crooks, a 20 éves fegyveres, aki merényletet kísérelt meg Donald Trump ellen, korábban szerepelt egy videóban, amely a BlackRock befektetési céget reklámozza – írja a CBS News nyomán a Mandiner. A hirdetést 2022-ben készítették, és a Bethel Park gimnáziumban forgatták, ahol Crooks akkoriban diák volt.



A merénylő jogosítvány-fényképe (forrás: AFP)

A BlackRock egy sorozat részeként készítette a reklámot, amelyben a nyugdíjba vonuló tanárokat célozták meg. Az egyik osztályteremben, amelyet egy valódi tanár vezetett, és ahol valódi diákok szerepeltek, Crooks is megjelent. A BlackRock a CBS News-nak elmondta, hogy Crooks nem kapott fizetést, és nem alkalmazták színészként.

– 2022-ben egy Bethel Park gimnáziumi tanárt szerepeltettünk egy hirdetésünkben, amelyben több diák is feltűnt a háttérben, köztük Thomas Matthew Crooks is – áll a BlackRock CBS News-nak adott nyilatkozatában. „Az összes videofelvételt elérhetővé tesszük az illetékes hatóságok számára, és a videót eltávolítottuk a forgalomból az áldozatok iránti tiszteletből.” A világ legnagyobb eszközkezelője, a BlackRock elítélte a Trump gyűlésen történt erőszakot is.



Forrás: Fox News

„Az egykori elnök, Donald Trump elleni merényletkísérlet szörnyű. Hálásak vagyunk, hogy Trump nem szenvedett súlyos sérüléseket, és gondolunk az összes ártatlan járókelőre és áldozatra, különösen arra a személyre, aki életét vesztette” – nyilatkozott a BlackRock. A vállalat hozzátette, hogy „elítéli a politikai erőszak bármilyen formáját.”

A Titkosszolgálat lelőtte Crooksot, akinek az indítéka egyelőre ismeretlen. Az FBI merényletkísérletként vizsgálja az esetet.