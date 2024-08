Külföld :: 2024. augusztus 18. 10:06 ::

88 éves korában elhunyt Alain Delon

88 éves korában, vasárnap virradóra elhunyt Alain Delon, miután az utóbbi időben súlyosan leromlott az egészségi állapota. A halálhírt három gyermeke osztotta meg az AFP hírügynökséggel.

„Alain Fabien, Anouchka, Anthony és (kutyája) Loubo mély fájdalommal tudatják a halálhírt, Delon békésen hunyt el douchy-i otthonában, három gyermeke és családja körében” – olvasható a kiadott közleményben.

Alain Delon az 1960-as években várt ismert filmcsillaggá. Olyan filmekben szerepelt, mint a Gyenge asszonyok, Ragyogó napfény (amely ugyanazt a regényt adaptálta a filmre, mint A tehetséges Mr. Ripley), Rocco és fivérei, Napfogyatkozás, A párduc, Amikor a nő zavarba jön, A párduc, Casanova visszatér, Klein úr, Fekete tulipán.

A színész leginkább gengszerfilmjeiről volt ismert, viszont 1968-ban ő maga is gyanúba keveredett, amikor holtan találták a testőrét, Stevan Markovićot, és a gyilkossággal Delon barátját, a gengszter François Marcantonit gyanúsították, és a sajtó arról spekulált, Delonnak is köze lehet az ügyhöz. A politika legfelsőbb köréig elérő ügy azonban végül vádemelés nélkül zárult, és Marcantonit végül vádemelés nélkül szabadon engedték.



Fotó: Mike Marsland/Wireimage

Alain Delon az 1980-as évekig szerepelt rendszeresen filmekben, noha 2008 elején még láthattuk az Asterix az olimpián című alkotásban is.

1995-ben a Berlini Filmfesztivál Arany Medvével jutalmazta életművét, majd 2019-ben a Cannes-i Filmfesztiválon is megkapta az Arany Pálma életmű-díjat. A Cannes-i Filmfesztivál döntését, hogy kitüntesse a színészt, nagy felháborodás előzte meg, különösen a feminista szervezetek részéről, akik amiatt kritizálták Delont, mert nyilvánosan „rasszista, nőgyűlölő és homofób” megjegyzéseket tett. 2024 áprilisában Ukrajna is kitüntette a színészt, amiért az orosz agresszió „első napjától fogva több nyilatkozatot is tett Ukrajna javára”.

Három gyermeke a nyilvánosság előtt vívott hosszú csatát arról, hogy 2019-ben agyvérzést kapott apjukat hol és miként gondozzák. Az ügy a bíróságig jutott, ahol az egykori színész bírói védelmet kapott, idén januártól gondnokság alá helyezték egészségi állapota, gyermekei vitái miatt.