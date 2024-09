Külföld, Migránsbűnözés :: 2024. szeptember 18. 12:39 ::

A rabló bére

Tavaly jártam Toszkánában, és a rengeteg szép emlék, illetőleg a gyönyörű tájak mellett megbizonyosodtam arról, hogy ahogy sok más európai térséget, Toszkánát is lelakják és elcsúfítják a bevándorlók, elsősorban a négerek. A cigányokhoz hasonlóan tájidegen elemként, sokszor a parkokban, utcákon randalírozva, vagy a tömegközlekedési eszközökön ordítozva prezentálják nekünk az eredeti „kultúrájukat”, de egyéb afrikai, nem fekete bevándorlóból is sok van a fejlettebb Észak-Olaszország vidékein. A most következő esetnek is egy ilyen hátterű elkövetője van.

Egy Nourdine Naziki névre hallgató, 52 éves marokkói személy úgy döntött, hogy jó ötlet egy 65 éves olasz hölgy autójának ajtaját feltépni, késsel megfenyegetni, elvenni a táskáját, majd elsétálni. Ne legyenek illúzióink, manapság sok hasonló eset történik Olaszországban, amely ilyen véget ér, azonban van pozitív ellenpélda is, ahogy az a tengerparton található Viareggio városában történt pár napja.



A nő, aki vissza merte szerezni a tulajdonát

A sértett hölgy, Cinzia Dal Pino feltalálta magát, a tolvaj nyomába eredt Mercedes terepjárójával, majd amikor rátalált, szépen elsodorta, majd még négy alkalommal nekihajtott, hogy biztosan ne fusson sehová a migráns.



Képkocka az esetről (fotó: Facebook)

A manőver után a hölgy visszaszerezte a táskáját, majd elhajtott az autójával. A marokkóit kórházban szállították, ahol rövidesen befejezte földi létét.



Nourdine Naziki már nem rabol ki több embert és nem fenyeget késsel senkit, a bűnöző migráns a kórházban belehalt sérüléseibe (fotó: Newsflash)

Mivel sem a megalkuvó európai politika, sem a bűnüldözés nem ura a helyzetnek, értelemszerű, hogy a védekező őslakosok „kreatív megoldásokhoz” fordulnak, hogy védjék magukat. No és mi jár azért, ha valaki megvédi önmagát, a szeretteit, vagy az értékeit? Kézfogás helyett meghurcolás, ahogy ebben az esetben is, hiszen a nőt egyenesen emberöléssel vádolták meg, miután az esetről kamerafelvételek is készültek:

A nő azzal védekezett, hogy a marokkói meg akarta ölni egy késsel, valamint, hogy az iratai, a lakáskulcsa és a telefonja is benne volt a táskájában, így még a rendőrséget sem tudta felhívni.

„Féltem. Nem akartam megölni, csak az értékeimet szerettem volna visszaszerezni” – mondta Dal Pino.

A rendőrség szerint a bűnözőnél nem volt kés, így a 65 éves asszonyt emberölés vádjával először letartóztatták és börtönbe zárták, amit rövidesen felváltott a házi őrizet. Dal Pino ügyvédje pedig hozzátette azt is, hogy az elkövető testén nincsenek guminyomok, így Nazikit az első ütközés küldhette a másvilágra. Elmondta azt is, hogy védence sajnálja, ami történt, csak meg akarta állítani a bűnözőt, és a lábára „célzott”.

Az önmagukat védő európaiak helyett jó lenne, ha a politika és a rendfenntartó erők inkább a civilizációnk védelmével foglalkoznának, már ha egyáltalán még van faji háború nélküli visszaút ebből a lelombozó helyzetből.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info