Külföld :: 2024. szeptember 18. 15:27 ::

Külföldi állampolgárokat tartóztattak le Venezuelában állítólagos összeesküvés miatt

Venezuelában újabb külföldi állampolgárt tartóztattak le Nicolás Maduro venezuelai elnök meggyilkolására irányuló összeesküvés vádjával, ezzel hétre nőtt a dél-amerikai országban őrizetbe vett külföldiek, ezen belül négyre az amerikaiak száma.

Az amerikai állampolgárt a fővárosban, Caracasban fogták el, miközben elektromos rendszerekről, olajipari berendezésekről és katonai létesítményekről készített felvételeket - mondta Diosdado Cabello belügyminiszter a parlamentben. Cabello szerint az illető spanyol és amerikai titkosszolgálatoknak, továbbá María Corina Mahado venezuelai ellenzéki vezetőnek dolgozott, és az ország destabilizálására törekedett.

Az amerikai külügyminisztérium korábban megerősítette, hogy két amerikai állampolgárt és egy amerikai katonát is letartóztattak Venezuelában, egyben tagadták az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) érintettségét az ügyben.

A múlt héten hat külföldi - három amerikai, két spanyol és egy cseh - állampolgárt tartóztattak le Venezuelában Maduro elnök meggyilkolására irányuló összeesküvés vádjával. A külföldi állampolgárok erőszak szítására és Venezuela destabilizálására törekedtek - mondta elfogásuk után Cabello, aki 400, az Egyesült Államokból származó puska lefoglalását is bejelentette.

Yvan Gil venezuelai külügyminiszter kedden kijelentette, hogy az ügyben már egyeztetett spanyol kollégájával, és felszólította a madridi vezetést arra, hogy "haladéktalanul korrigálják a caracasi kormánnyal szembeni álláspontjukat és ítéljék el a terrorizmust". Hozzátette: Venezuela nem fogja eltűrni az agresszió növelését és az ország belügyeibe való beavatkozást Spanyolország részéről, amely az utóbbi években" terroristáknak és a venezuelai fasizmust támogató személyeknek" adott menedéket.

José Manuel Albares spanyol külügyminiszter a letartóztatottak személyazonosságának, hollétének, valamit az ellenük indított eljárás részleteinek megerősítésére kérte venezuelai kollégáját.

A venezuelai választási bizottság július 28-án hivatalosan is a 2013 óta hatalmon lévő Nicolás Madurót nyilvánította az elnökválasztás győztesének, de az ellenzék csalást kiáltott, és az elnökválasztást követően kiterjedt, halálos áldozatokat is követelő tüntetések zajlottak Venezuelában, amelyek során több mint kétezer tiltakozót letartóztattak. Több ország, köztük az Egyesült Államok is az ellenzék jelöltjét ismerte el győztesként.

(MTI)