A Bejrút Ed-Dáhijá negyede ellen pénteken végrehajtott izraeli légitámadás során életét vesztette Haszan Naszrallah, a Hizbulláh (Hezbollah) vezetője, más szóval főtitkára. Az Új Rend fedőnevű izraeli hadművelet során rajta kívül életét vesztette még Ali Karaki, a Hizbulláh katonai és biztonsági szárnyának vezetője, a síita szervezet legmagasabb rangú katonai parancsnoka, a Dzsihád Tanács tagja és több más magas beosztású parancsnok. Az izraeli hadsereg szóvivője azt is közölte, hogy a tegnapi támadás folyamán több mint 80, egyenként egy tonna súlyú bunkerromboló bombát irányítottak Haszan Naszrallah és a vele együtt tartózkodók földalatti főhadiszállására.

Herci Halévi tábornok, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke a Haszan Naszrallah meggyilkolását bejelentő hivatalos közlemény után a többi között ezt mondta:

Ezzel az akcióval még nem ürült ki a kelléktárunk. Mindenki számára legyen világos: további eszközök is a rendelkezésünkre állnak. Az üzenet igen egyszerű: aki Izrael polgárait fenyegeti, azt bárhol képesek vagyunk elérni. Északon, délen, de még jóval távolabbi helyeken is. Végül is egy hosszú előkészítő időszak után vagyunk, s Libanonban elkezdtük megvalósítani a képességeiket. Ezt a támadást is hosszú időn keresztül készítettük elő, amelyet végül a megfelelő időpontban végrehajtottunk. A legmagasabb fokú készültségben vagyunk minden szektorban – mondta az izraeli hadsereg vezérkari főnöke.