Kormányalakításra készül a az FPÖ elnöke

Herbert Kickl, a múlt heti ausztriai választáson győztes Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője szombaton bejelentette: közölte Alexander Van der Bellen államfővel azt az álláspontját, hogy őt kell megbíznia kormányalakítással.

A pártelnök azt követően nyilatkozott a sajtónak, hogy egyeztetett a köztársasági elnökkel, aki a választások után megszokott módon minden parlamentbe jutott párt vezetőivel konzultál, mielőtt dönt arról, kit bíz meg kormányalakítással.

Az FPÖ vezetője egyúttal a többi pártot is felszólította arra, hogy fogadják el őt kancellárnak, és ne alakítsanak olyan koalíciót, amely az FPÖ-t kizárva választási "vesztesekből" állna. Mint nyilatkozott, az utóbbi figyelmeztetését Van der Bellennek is elmondta, hozzátéve, hogy ez "arculütés (...), végzetes jelzés lenne a választók felé". A választók a szabadságpártot hatalmazták fel arra, hogy kormányozzon - szögezte le, azt is kijelentve, hogy az FPÖ elé emelt fal a választási eredmény tükrében a "demokrácia elé emelt fal" is lenne.

A radikális jobboldalinak minősített FPÖ a szavazatok közel 29 százalékát szerezte meg a választáson, és mindenképpen koalíciós partnerre van szüksége ahhoz, hogy kormányozhasson. A parlamentbe bejutó főbb pártok azonban mind ez idáig elzárkóztak attól, hogy szövetségre a lépjenek az FPÖ-vel, legalábbis amíg azt Kickl vezeti.

Kickl most megismételte, hogy pártja nem zárkózik el az együttműködés elől egyetlen más parlamenti erővel sem. Hozzátette, hogy olyan koalíciót szeretne, amely stabil többséggel rendelkezik, és a legfontosabb aktuális témákban meg tud egyezni.

A választáson a jobboldali Osztrák Néppárt (ÖVP) lett a második 26,5 százalékkal, a harmadik legtöbb voksot (21,1 százalék) pedig az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) kapta.

Az SPÖ nevében Klaus Seltenheim szövetségi igazgató szombaton úgy nyilatkozott: Kickl egyértelműen értésre adta, hogy az Osztrák Néppárttal kíván kormányozni, így az ÖVP-é az a feladat, hogy megakadályozza az FPÖ kormányra kerülését.

Alexander Van der Bellen hétfőn és kedden folytatja konzultációit a parlamentbe jutott pártokkal. Kickl szerint az államfő csak azt követően kíván nyilatkozni az egyeztetésekről, ha az utolsót is befejezte.

(MTI nyomán)