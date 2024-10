Külföld :: 2024. október 8. 12:48 ::

"Nagyon sok rossz gén van az országunkban" - jelentette ki Trump

Donald Trump republikánus párti amerikai elnökjelölt hétfőn azt mondta, az Egyesült Államokban „sok a rossz gén”, miközben az illegálisan az Egyesült Államokban élő bevándorlók által állítólag elkövetett gyilkosságok számát firtatta - számol be a Reuters nyomán a Portfólió.

Donald Trump volt amerikai elnök a Hugh Hewitt konzervatív kommentátornak adott interjújában azért kritizálta demokrata ellenfelét, Kamala Harris alelnököt, amiért szerinte 13 ezer gyilkos volt azok között, akiket "beengedett a nyitott határon keresztül."

Sokan közülük egynél jóval több embert gyilkoltak meg, és most boldogan élnek az Egyesült Államokban. Tudja, egy gyilkosnak, én azt hiszem, ez a génjeiben van. És most nagyon sok rossz gén van az országunkban - vélekedett Trump.

Trump látszólag a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) Tony Gonzales republikánus képviselőnek küldött, múlt hónapban közzétett levelére utalt, amelyből kiderült, hogy 13 099 emberölésért elítélt ember szerepel az ICE által vezetett "nem őrizetbe vett személyek listáján." Ez a jegyzék azonban legálisan és illegálisan érkező bevándorlókat is tartalmaz, és nem csak a mostani adminisztráció alatt őrizetbe vetteket taglalja.

- A levélben szereplő adatokat félreértelmezik - reagált a Belbiztonsági Minisztárium szóvivője Trump megszólalására. "Az adatok évtizedekig visszanyúlnak; olyan személyeket tartalmaznak, akik az elmúlt 40 évben vagy annál is régebben érkeztek az országba, és akik túlnyomó többségét jóval a jelenlegi kormányzat előtt vették őrizetbe. Sok olyan személyt is tartalmaz, akik szövetségi, állami vagy helyi bűnüldöző partnerek joghatósága alatt állnak, vagy jelenleg is börtönben vannak."

A Trump-kampány közleményben védte meg a volt elnök "rossz génekről" szóló megjegyzéseit, mondván, "Trump elnök egyértelműen a gyilkosokra, nem pedig a bevándorlókra utalt."

- Elég undorító, hogy a média mindig olyan gyorsan a gyilkosok, erőszaktevők és illegális bűnözők védelmére kel, ha ez azzal jár, hogy rossz szalagcímet írhatnak Trump elnökről - fejtette ki Karoline Leavitt, a Trump-kampány sajtószóvivője.

A Fehér Ház elítélte a republikánus zászlóvivő megjegyzéseit, annak nyelvezetét "gyűlölettel átitatottnak, undorítónak és helytelennek" nevezve, aminek nincs helye az Egyesült Államokban.