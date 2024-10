Külföld :: 2024. október 28. 12:31 ::

Földrengés a Volkswagennél - három gyárat zárnának be, több tízezer munkahely van veszélyben

Hónapok óta arról szólnak a hírek, hogy nagy bajban van az európai autóipar, a gyártók nem versenyképesek, és komoly átalakításokra van szükség. A Volkswagen vezetői is több alkalommal elmondták, hogy drasztikus átalakítások nélkül nem tudja felvenni a konszern a versenyt a (főleg kínai) konkurenciával, és története során most először akár egy németországi üzemet is bezárhatnak. Ma viszont a konszern szakszervezeti vezetője már arról beszélt, hogy akár három német gyárat is bezárhat a Volkswagen, és több tízezer munkahelyet is megszüntethetnek, írja a Portfólió.



A Volkwagen német üzemi tanácsának vezetője, Daniela Cavallo szerint a Volkswagen legalább három németországi gyárat akar bezárni. A vezető emellett azt mondta, hogy a megmaradó német gyárakat visszaskálázná a VW.

- Minden német VW-gyárat érintenek ezek a tervek. Egyik sincs biztonságban - mondta Cavallo.

Elmondása szerint a Volkswagen teljes részlegeket és területeket szervezne ki, vagy helyezne át külföldre.

- Az egyértelmű szándék, hogy több tízezer munkahelyet szüntessenek meg - mondta.

A több tízezres létszámleépítés után a maradó VW-munkavállalók számára 10 százalékos bércsökkentést, a következő két évben nulladik körös béremelést és a jelenlegi havi 167 eurós kollektív bónusz megszüntetését tervezik. Ez mintegy 18 százalékos bércsökkentést jelent. A vezetői szint alatti munkavállalók esetében, akiknek a béréről szintén tárgyalnak az IG Metallal, a bónuszok megszűnnek. A 25 és 35 éves szolgálati idő után járó egyszeri jubileumi juttatások szintén a múlté.

Az üzemi tanács vezetőjének megszólalása után egy német kormányszóvívő arról beszélt, hogy számára nem volt ismert a potenciális gyárbezárásokról szóló terv.

A potenciális gyárbezárások jelentőségét könnyebb perspektívába helyezni, ha megnézzük, mekkora a Volkswagen márka németországi tevékenysége. A VW mintegy 120 ezer embert foglalkoztat Németországban, akiknek mintegy fele Wolfsburgban dolgozik. A VW márka (nem a csoport) összesen tíz gyárat üzemeltet Németországban, ebből hat Alsó-Szászországban, három Szászországban és egy Hessenben található.

Soha korábban nem fordult elő olyan, hogy a Volkwagen gyárat zárt volna be Németországban, ezért is volt fontos hír, hogy a német konszern üzembezárásra készül.

Az elmúlt hónapokban a Volkswagen vezetői több alkalommal is beszéltek arról, hogy a német konszern nem versenyképes, a költségeket pedig jelentősen csökkenteni kell.

Többször elhangzott, hogy jelentős létszámcsökkentésre és akár gyárbezárásokra is sor kerülhet. Korábban viszont egy német üzem bezárásáról volt szó. El is indult a találgatás azzal kapcsolatban, hogy melyik lehet az az üzem, az egyik lehetséges gyárként az osnabrücki üzemet tartották számon, aminek a jövője bizonytalan, mert nem ott fogják gyártani a Porsche új elektromos modelljét.

A korábbi terv az volt, hogy 2026-tól a Porsche Osnabrückben gyártott modelljeinek elektromos változatait is ott fogják gyártani. A VW-gyárban olyan autókat gyártottak volna, amelyekhez a Porsche stuttgarti központi üzemének kapacitása nem elegendő.

A remélt utódrendelés elvesztésével a telephely 2026 tavaszától utódmodell nélkül maradna.

- Tudomásul vettük a Porsche igazgatótanácsának döntését - mondta október elején a dpa megkeresésére a konszern üzemi tanácsának szóvivője. A telephely jövőjéről azonban nem csak a Porsche dönt.

A 2300 alkalmazottat foglalkoztató osnabrücki Volkswagen-üzem legfontosabb megrendelője jelenleg a Porsche. A Cayman és a Boxster belsőégésű motoros változatai 2023 áprilisa óta készülnek ott, és jelenleg ott gyártják a VW T-Roc kabriót is, amelynek a gyártása 2026 tavaszán szintén kifut. Arról, hogy hogyan tovább, idén ősszel születik döntés.

A friss információ itt az, hogy szeptember végén közölte az anyacég az üzemmel, hogy megszüntetik az üzleti kapcsolatot a gyárral.

A Volkswagen nem csak Németországban készül gyárbezárásokra, de más országokban is. Azt már hónapok óta tudjuk, hogy a konszernhez tartozó Audi márka brüsszeli gyárának bezárása egyre valószínűbb, miután a vállalat nem talált megfelelő befektetőt vagy alternatív felhasználási lehetőséget az üzem számára.

Gerd Walker, az Audi operatív igazgatója október közepén jelentette be, hogy a 26 érdeklődő vagy potenciális befektető közül egyik sem mutatott be életképes és fenntartható koncepciót a gyár jövőjére vonatkozóan.

A Volkswagen-csoporton belüli belső keresés a jövőbeni autógyártás vagy az üzem alternatív felhasználási lehetőségei iránt szintén eredménytelennek bizonyult.

Az Audi az év folyamán többször is nyilvánosan kritizálta a belga fővárosban található üzemet, ahol jelenleg a Q8 e-tron és annak Sportback változatát gyártják. A vállalat bejelentette, hogy a Q8 e-tron utódját Mexikóban fogják gyártani, és nem terveznek új modelleket adni a belga üzemnek.

A gyár bezárása mintegy 3000 munkavállaló elbocsátását jelentheti.