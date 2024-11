Külföld, Anyaország :: 2024. november 6. 07:02 ::

New York Times: 93 százalék Trump győzelmi esélye, Orbán szerint ez már a zsákban van

A New York Times választási előrejelző modellje szerint jelenleg 93 százalék a Trump győzelem esélye: a lap szerint végül 302 elektori szavazatot szerezhet (az elnöki poszt elnyeréséhez 270 elektori szavazat szükséges), és ezúttal a popular vote, vagyis a legtöbb szavazat is az övé lehet. Előző, 2016-os győzelmekor még a demokrata jelölt, Hillary Clinton kapta a több szavazatot, de Trumpnak így is meg volt a többsége az elektori kollégiumban.

Trump immár két csatatérállamot tudhat magáénak, és a New York Times szerint a maradék négyben is ő számít esélyesnek.



Orbán szerint is

Republikánus lesz a szenátusi többség

A republikánusok kerülnek többségbe az amerikai szenátusban, miután a kedden tartott részleges kongresszusi választáson két helyet is elnyertek a demokrata párttól - derül ki a szerda hajnalban nyilvánosságra hozott, magas feldolgozottságú választási részeredményekből.

Nyugat-Virginia állam részéről Jim Justice kormányzó, Ohióban pedig Bernie Moreno üzletember veszi át a szenátori megbízatást olyan posztokon, amelyeket eddig demokrata pártiak birtokoltak. Justice 95 százalékos feldolgozottságnál 68,8-27,7 százalék arányban vezetett demokrata kihívójával, Glenn Elliott-tal szemben, Moreno pedig 92 százalékos feldolgozottság szerint 50,4-46,2 százalék arányban múlta felül Sherrod Brown eddigi szenátort.

A 100 tagú amerikai szenátusban eddig 51-49 arányban a demokraták voltak többségben. A mostani választáson a mandátumok nagyjából egyharmadáról döntöttek.

(MTI - 24)