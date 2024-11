Külföld, Háború :: 2024. november 13. 09:33 ::

Fellélegeztek Kijevben Trump jelöltjei láttán

Óvatosan fellélegeztek Kijevben, miután kiderült, hogy Donald Trump Michael Waltzot választotta nemzetbiztonsági tanácsadójának, Marco Rubio pedig külügyminiszter lehet az új kabinetben – írja a Politico nyomán a Portfólió.



Trump és Rubio (fotó: Reuters)

Bár mindketten az „Amerika az első” külpolitikai doktrínát követik, lelkes héják, amikor olyan ellenfelekről van szó, mint Kína, Irán vagy Oroszország. Waltz és Rubio is távol áll tehát a republikánusok bezárkózást szorgalmazó (izolacionista) szárnyától. (Az ígért izolacionizmusból így megint csak a cionizmus marad - a szerk.)

Bár mindketten a legutóbbi, Ukrajnának szánt amerikai csomag ellen szavaztak, ezt azért tették, mert Washington szerintük nem költ eleget a déli határok védelmére.

Waltz még azt is felvetette, hogy meg kellene szüntetni azokat a korlátozásokat, melyek szerint Ukrajna nem vethet be amerikai gyártmányú nagy hatótávolságú fegyvereket mélyen orosz területen belül.

– Kijev elég nyugodt, és elégedett az eddig bejelentett nemzetbiztonsági tisztviselőkkel – mondta Daniel Vajdich republikánus külpolitikai szakértő.

Ezt a Trump-kormányzat három korábbi tisztviselője is megerősítette, akik támogatják az Ukrajna megsegítésére irányuló amerikai erőfeszítéseket.

– Azoknak, akik aggódnak amiatt, hogy Trump dobja Ukrajnát, azt mondhatom, hogy a fő prioritása az lesz, hogy megpróbáljon valamiféle méltányos békét találni – mondta egy magát megnevezni nem kívánó volt tisztviselő.

Az orosz energiaexporttal szemben is keményebb fellépés várható. Waltz például a közelmúltban adott interjúiban a Biden-kormányzatot bírálta, amiért az nem tett eleget az orosz olaj- és gázexport kiskapuinak bezárása érdekében.

Frissítés: felkínálták Trumpnak az országot a kijevi zsidók

Az ukrán vezetésnek nem kell új "győzelmi tervet" kidolgoznia Donald Trump győzelme miatt, hogy biztosítsa az Egyesült Államok további támogatását. Az eredeti terv középpontjában ugyanis olyan üzleti lehetőségek, nyersanyagokhoz való hozzáférés és katonai együttműködés áll, amelyekkel az ukrán fél igyekszik megnyerni az üzletember-elnök jóindulatát - jelentette a Financial Times.

A Volodimir Zelenszkij által csak "győzelmi terv"-nek nevezett dokumentum kidolgozásában amerikai és európai szövetségesek, köztük magas rangú republikánusok is részt vettek. Az utóbbiak célja az volt, hogy olyan ajánlatokat fogalmazzanak meg, amelyek vonzóak lehetnek Donald Trump számára, és elősegíthetik a Kijevvel való szoros együttműködést.

A terv két ilyen, korábban nem hangsúlyozott, kulcsfontosságú elemet tartalmaz:

az egyik pont szerint az Európában állomásozó amerikai csapatok egy részét a háború után ukrán erőkkel váltanák fel. Ezzel csökkennének az Egyesült Államoknak a szövetségesei védelmével kapcsolatos terhei;

a másik elképzelés - amelyet eredetileg Lindsey Graham republikánus szenátor dolgozott ki - Ukrajna létfontosságú természeti erőforrásainak megosztását javasolja a nyugati partnerekkel.

- Trumpot érdekelte a két pont - nyilatkozta az FT egyik partnere, utalva arra a szeptemberi New York-i találkozóra, ahol Volodimir Zelenszkij bemutatta az elképzeléseket az amerikai politikusnak.

Az ukrán üzleti vezetők emellett tárgyalnak arról is, hogy Trumpnak egyfajta "befektetési szűrési" jogköröket ajánljanak fel. Ez lehetővé tenné számára, hogy befolyásolja, ki folytathat üzleti tevékenységet az országban (főként Kínát tarthatná távol ezzel a leendő amerikai elnök). A Financial Times szerint az üzleti vállalkozók hajlandók lennének a jelenlegi kínai beszállítókat is lecserélni amerikaiakra.

Az ukrán vezetés és szövetségesei attól tartanak, hogy Donald Trump hivatalba lépése esetén az Egyesült Államok leállíthatja a katonai támogatást. Emellett aggódnak amiatt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök, kihasználva Oroszország harctéri előnyét, olyan békemegállapodást erőltethet ki, amely Moszkva számára kedvező feltételekkel zárná le a háborút.

