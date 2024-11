Külföld, Háború :: 2024. november 19. 18:55 ::

Amszterdamban nem volt kristályéjszaka - a gázai gyermekek kiirtását viszont ünnepelték

Az Ajax–Makkabi Tel-Aviv mérkőzést megelőző órákban az Amszterdamba érkezett izraeli szurkolók még az ellenük irányuló támadások előtt városszerte, de leginkább a Dam téren, az abból kiinduló Rokin utcán és a mozgólépcsőkön a palesztinoknak, köztük a Gázai övezetbeli gyermekeknek az izraeli hadsereg általi legyilkolásán örömködő rigmusokat skandáltak, gúnydalokat énekeltek, taxisofőröket bántalmaztak, több palesztin zászlót magánházak ablakaiból leszaggattak, majd elégettek. Két héttel az események után a világsajtó - így a magyarországi hazug sajtó - és a vezető politikusok még mindig azon szörnyülködnek, hogy Amszterdamban micsoda barbár antiszemita támadás érte a békés izraeli szurkolókat. De mi történt valójában?

November 7-én, az AFC Ajax Amsterdam – Makkabi Tel-Aviv Európa-liga mérkőzés előtt az amszterdami Dam téren az izraeli szurkolók tűzijátékot is rendeztek, miközben éltették a Gázai övezetben véghezvitt népirtást. Az amszterdami arabok, s a velük egyetértő hollandok csak ezután támadtak rá a vérszomjas, rasszista jelszavakat skandáló izraeli szurkolókra. Mindez persze nem zavarta az izraeli és a nagyvilág vezető politikusait, a sajtót, mert még a holokausztot is felemlegetve azonnal telekürtölték a világot: az Amszterdamban valójában az 1938-as kristályéjszakára emlékeztető események zajlottak.



A Makkabi Tel-Aviv szurkolói bemelegítenek az amszterdami Dam téren (fotó: Maccabi Fanatics Fb-oldala)

Kristályéjszakáról beszélt a gázai mészáros

Dick Schoof holland miniszterelnök másnap, november 8-án gyorsan felhívta telefonon Binjámin Netanjáhut, Izrael háborús bűnös miniszterelnökét, miután ezt írta az X-en:

Követem az Amszterdamból érkező híreket, s elborzadok az izraeli állampolgárok elleni antiszemita támadások láttán. Szoros kapcsolatban állok minden érintett féllel. Most beszéltem Netanjáhu izraeli miniszterelnökkel, akinek hangsúlyoztam, hogy az elkövetőket azonosítjuk, s ellenük eljárás indul.



Binjámin Netanjáhu - a kristályéjszakához hasonlította az amszterdami eseményeket (fotó: Icik Sahar)

Binjámin Netanjáhu egyébként egy másik megnyilatkozásában egyenesen az 1938. november 9-10-én, a Harmadik Birodalomban végbement kristályéjszakához hasonlította az amszterdami eseményeket.

A király beszéde: a hollandok a holokauszt idején sem védték meg a zsidókat

November 8-án Jichák Herzog izraeli miniszterelnök Vilmos Sándor holland királlyal beszélt telefonon, s arra kérte az uralkodót, hogy lépjen föl határozottan az erőszak és az antiszemitizmus ellen, illetve segítséget kért a Hollandiában tartózkodó izraeliek evakuálásához (amire, mint később kiderült, semmi szükség nem volt – H. J.). Vilmos Sándor határozottan elítélte a békés izraeli szurkolók és a helybeli zsidók elleni antiszemita támadást, s a mostani helyzetet a második világháború idején történtekkel összehasonlítva kijelentette:

A holokauszt idején cserbenhagytuk a zsidókat – ma éjjel ismét cserbenhagytuk őket.



Sándor Vilmos holland király - ma éjjel ismét cserbenhagytuk a zsidókat (fotó: Hadasot13)

Herzog elnök válaszában hangsúlyozta: a november 7-ei események valóban a sötét és zord időkre emlékeztetik a zsidó népet, s a történteket egyértelműen el kell ítélni. A zsidó államelnök egyben sürgette a holland uralkodót, hogy tegyenek meg mindent az Amszterdam utcáin elszabadult antiszemita gyűlölet szörnyű hullámának megállítására.

Antiszemita pogrom Amszterdam szívében

Jichák Herzog izraeli elnök az Amszterdamban történt eseményeket az X-en máris összeköti a Hamász 2023. október 7-én a Gázai övezetből történt kitörésével, illetve a határ menti izraeli települések elleni támadással:

Ma reggel rémülettel látjuk azokat a megdöbbentő képeket és videókat, amelyeket 2023. október 7. óta reméltünk, hogy soha többé nem látunk: egy antiszemita pogromot, amely jelenleg is zajlik a Makkabi Tel-Aviv szurkolói és más izraeli állampolgárok ellen a hollandiai Amszterdam város szívében.

Geert Wilders: Hollandia Európa Gázai övezetévé vált

Geert Wilders, a legutóbbi holland parlamenti választásokat megnyert Szabadságpárt Izrael-imádó, s megjelenésében pszichopata kinézetű elnöke az események másnapján az X-en leszögezte:

Hollandia Európa Gázai övezetévé vált (azzal a különbséggel, hogy Amszterdamban nem gyilkoltak meg több mint 44 ezer polgári személyt egy év alatt – H. J.), miután erőszakosan rátámadtak a Makkabi Tel-Aviv mérkőzésére Amszterdamba látogató izraeliekre. Pogrom Amszterdam utcáin, s zsidókra vadászó muszlimok palesztin zászlókkal – mindezt nem fogadhatom el soha. A holland hatóságokat majd felelősségre vonják, amiért nem tudták megvédeni az izraeli állampolgárokat.



Geert Wilders - Hollandia Európa Gazai övezetévé vált (fotó: ANP)

Mondanunk sem kell, hogy az öngyűlölő németországi hazug sajtó (Lügenpresse) rögtön, még a történtek estéjén elkezdte sajnáltatni a „rasszista gyűlölet áldozatait, a békés izraeli szurkolókat”. A Die Welt például nemcsak a hollandiai muszlimokat kárhoztatta a törtétekért, hanem egy „palesztinokat támogató, s az izraeli szurkolókat levadászó maffiáról” számolt be olvasóinak.

A „magyar” lakájmédia

A magyarországi média szinte még a nyugati és az izraeli hírközlőket is lekörözte az izraeli kormánypropaganda hazugságainak felerősítésében az Amszterdamban végbement események egyoldalú bemutatásával. Egymás után hívták be a tévé- és rádióstúdiókba a kormánypárt ismert és jól fizetett, Izrael-barát Közel-Kelet-„szakértőit”, akik aztán elmagyarázták a jónépnek: a hollandiai események is csak azt bizonyítják, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát a terroristák támadásaival szemben (Meg joga van legyilkolni a Gázai övezetben most már több mint 44 ezer polgári személyt, akiknek 70 százaléka nő és gyermek… – H. J.) A kormány által kedvelt Mandiner.hu az előzmények elhallgatása mellett ezt írja:

A minap a holland Ajax és az izraeli Maccabi meccse után zsidóellenes pogrom kezdődött Amszterdam utcáin, szerte a városban támadtak meg Maccabi Tel Aviv szurkolókat vagy más zsidókat zavargók.

Élő közvetítés a pogrom éjszakájáról

Izraelben a média már közvetlenül a november 7-ei mérkőzés után élőben tudósított az Amszterdamban zajló „rettenetes zsidóellenes pogromról”. A fényképünkön látható Joszéf Jiszráél, az izraeli hadsereg Egoz nevű terrorszervezetének veteránja rövid időn belül Amszterdamban termett, s élőben tudósította a 13-as tévécsatorna nézőit. A fényképen a tudósító alatt a következő képernyőfelirat volt olvasható:

Pogrom Amszterdamban. Lesből való támadások s az események dokumentálása: a Makkabi Tel-Aviv szurkolói elleni pogrom éjszakája. Élő adás a hollandiai Amszterdamból.



Az izraeli 13-as csatorna Pogrom Amszterdamban című, helyszíni közvetítése

Törölt médiatartalmak Izraelben és a nagyvilágban

Persze olyan izraeli médium is volt, amely a Makkabi Tel-Aviv szurkolóit ért támadásokat kiváltó okokról, az izraeli szurkolók mérkőzés előtti és utáni rasszista megnyilvánulásairól, vandalizmusáról is bátorkodott beszámolni. Ilyen volt például az izraeli 12-es tévécsatorna, amely november 8-án korán reggel, pontosan 4:55 órakor az X-oldalára kitette a hírt, miszerint a Makkabi szurkolói Amszterdam-szerte több palesztin zászlót is leszakítottak, majd elégettek, mielőtt a helybeliek megtámadták volna őket. Felháborodott izraeliek, köztük Binjámin Netanjáhu miniszterelnök Jaír nevű, egyébként semmirekellő fia, felelősségre vonták a tévécsatornát a hír közléséért, mire a hírt törölték.

Hogy az egész világot átfogó zsidó hazudozást ne lehessen megcáfolni, az izraeli titkosszolgálatok igyekeztek eltüntetni a világhálóról minden szöveges és képi bizonyítékot a Makkabi Tel-Aviv szurkolóinak amszterdami randalírozásáról, gyilkos ösztönű, rasszista skandálásairól. Így például ma már szintén elérhetetlen (a hozzáférés meg van tagadva - 403 Forbidden) a wallah.co.il héber nyelvű izraeli hírportál később törölt beszámolója , amely a következő címet viselte: „Zavargások Amszterdamban: a Makkabi Tel-Aviv szurkolói ezért hibásak a történtekért”.

A The National című skót napilap honlapjának még elérhető beszámolója szerint a zsidó véleményterrornak még a londoni székhelyű Sky News hírtévét is sikerült megfélemlíteni, mert az utóbbi törölte az X-re kitett hírét, amely arról tudósított, hogy Amszterdamban a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az őket ért támadás előtt arabellenes, rasszista szólamokat skandáltak és palesztin zászlókat szaggattak le.



Kitakart arcú izraeli szurkolók „háborús zónává” kiáltották ki Amszterdamot (fotó: Maccabi Fanatics Fb-oldala)

A támadásoknak igenis volt előzményük és kiváltó okuk

A mérkőzést megelőző órákban az Amszterdamba érkezett izraeli szurkolók városszerte, de leginkább a Dam téren, az abból kiinduló Rokin utcában és a mozgólépcsőkön a palesztinoknak az izraeli hadsereg általi legyilkolását szorgalmazó jelszavakat skandáltak, gúnydalokat énekeltek, taxisofőröket bántalmaztak, több palesztin zászlót magánházakról leszaggattak, majd elégettek. A Dam téren tűzijátékot is rendeztek, miközben éltették a Gázai övezetben véghezvitt népirtást.

A közel-kelti történésekkel foglalkozó Middle East Eye (MEE) hírportál többi között ezt írja

Izraeli huligánok összecsapásokat provokáltak holland fiatalokkal csütörtökön Amszterdamban, miután az izraeliek rasszista arabellenes jelszavakat skandáltak, palesztin zászlókat téptek le, és figyelmen kívül hagyták a spanyolországi árvíz áldozatai emlékére elrendelt egyperces néma csendet. Az Amszterdamba utazó Makkabi Tel-Aviv szurkolói szerdán és csütörtökön felfordulásokat idéztek elő a holland főváros különböző pontjain az Ajax Amszterdam elleni UEFA Európa Liga-mérkőzés előtt.



A Makkabi-szurkolók saját maguk dicsekednek azzal, hogy Amszterdamban palesztin zászlókat szaggattak le (fotó: Maccabi Fanatics Fb-oldala)

B***d meg Palesztinát!

A konzervatív beállítottsági, antiszemitizmussal nem vádolható Daily Mail brit lap honlapja még az amszterdami események éjszakáján kitett beszámolójában többi között ezt írta

Izraeli futballhuligánok a Makkabi Tel-Avivnak az Ajax elleni vendégjátéka előtt, szerda este átvonultak Amszterdamon, s a felfordulás közepette leszaggatták a palesztin zászlókat. A videókon tucatnyi, feketébe öltözött, csuklyás, ujjongó, a ba**d meg Palesztinát és az ole, ole szavakat skandáló alakot lehet látni. Valamint azt is láthatjuk, hogy egyikük félúton, a Rokin utcában felmászik egy épületre, s eltávolítja a (palesztin) zászlót.

De a világhálón való böngészés során mi is ráleltünk egy-két, a zsidó cenzúra által eddig még nem törölt vagy töröltetett árulkodó videóra, amelyek bizonyítják, hogy a Makkabi Tel-Aviv szurkolói (amiképpen más izraeli csapatoké is) mélységesen fajgyűlölők, aljas és vérszomjas (hiszen, amint az egyik videón is láthatjuk, még zsidó fajtársaik vérét is örömmel innák) emberek. Hozzá kell tennünk, hogy a Jeruzsálemi Beitár (Beitár Jerusalájim) labdarúgócsapat szurkolói semmivel sem jobbak.

Gyerünk, távolítsuk el ezt a büdös zászlót!

A TikTok videóján az látható, hogy november 7-én este Amszterdamban, amikor még egyáltalán nem érte „kristályéjszakára emlékeztető” támadás a holland fővárosban a mérkőzés előtt randalírozó izraeli szurkolókat, két izraeli szurkoló bakot tart egy harmadiknak, aki leszaggatja egy magánlakás ablakpárkányára erősített palesztin zászlót, miközben valaki azt kiabálja: „Gyerünk, távolítsuk el ezt büdös zászlót! Hájde, él-él, Jiszráél!”.

@noonpost مقطع يظهر لحظة تمزيق مشجعي نادي مكابي الإسرائيلي العلم الفلسطيني ما أدى لاندلاع مواجهات مع مؤيدين لفلسطين أسفرت عن إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال بـ 3 منهم ♬ الصوت الأصلي - NoonPost - نون بوست

Hangsúlyozzuk: a fősodratú média és a politikusok hazudozásaival ellentétben, Amszterdamban a fajgyűlölő, a Gázai övezetbeli népirtást éltető izraeli szurkolók elleni támadások csak ezután kezdődtek, miután a holland fővárosban élő arabok és holland támogatóik értesítették egymást a vérszomjas társaság szóbeli és tettleges megnyilvánulásairól. Egyébként a YouTube-on egy másik amszterdami palesztin zászló letépése is megtekinthető:

S akkor a véreteket isszuk

Az X-oldalon a Makkabi Tel-Aviv csőcselék közönsége a klub nem hivatalos, de igen népszerű indulójának számító Megerőszakolás dal (Sír ha-Onesz – שיר האונס) című nótát énekli dobszóval kísérve. Ez a nóta konkréten a tel-avivi vetélytárs, a Ha-Poél Tel-Aviv csapat szurkolóinak szól, de azért árulkodik arról, hogy mennyire vérszomjas, gyűlölködő társulatról van szó, akik még a saját fajtestvéreik vérét is örömmel innák (akkor nem csodálkozhatunk azon sem, a Gázai övezetbeli gyermekek kiirtásán örömködő dalt énekelnek - lásd alább.)





This is from Outside of the Area of the Recent Incidents in Amsterdam Listen to the VILE Maccabi Tel Aviv AnthemThis is from Outside of the Area of the Recent Incidents in Amsterdam pic.twitter.com/eCP94eHyxr November 10, 2024

A dal szövege így hangzik magyarul:

Ti az arabok kurvái vagytok

Szégyellünk benneteket

A nap végén az 5-ös kapuban megb***unk benneteket

Megb***unk benneteket

S akkor véreteket isszuk

A város terén felakasztunk minden idevetődő kommunistát

Elragadjuk a hámból kirúgni imádó lányaitokat

S amikor megerőszakoljuk őket

Azt kiáltjuk: halál a Ha-Poélra, ma halál a Ha-Poélra.

Halál az arabokra!

A következő videón is Makkabi-szurkolók láthatók, amit egy amszterdami mozgólépcsőn 2023. november 7-én, a mérkőzés színhelyére vonulva ezt skandálják:

Halál az arabokra!

Győzni fogunk, győzni fogunk

Hagyjátok győzni az izraeli hadsereget

Hogy megb**sza az arabokat!

Hagyjátok győzni az izraeli hadsereget

Hogy megb**sza az arabokat!

Nincs iskola a Gázai övezetben – mert nem maradtak ott gyerekek

Utolsó videónkat az X-en találtuk. A Makkabi szurkolói, köztük láthatóan keleti, pontosabban jemeni zsidó gyökerű „hölgyek” is, az Amszterdamba tartó gépre történő felszállásuk előtt a tel-avivi Ben Gurion Nemzetközi Légikikötőben gúnydalt énekelnek a Gázai övezetbeli palesztin gyermekek kiirtásáról:

Az izraeli hadsereg megba*sza majd az arabokat

Miért nincs iskola Gázában?

Mert gyerekek nem maradtak ott (élve).





“IDF will f*** the arabs

Why is school out in Gaza?

There are no children left there” Macabi Tel Aviv Fans at Tel Aviv Airport |“IDF will f*** the arabsWhy is school out in Gaza?There are no children left there” pic.twitter.com/44bJPC0fDm November 8, 2024

Nos, így viselkedett a „kristályéjszakára emlékeztető antiszemita pogromot elszenvedett” Makkabi Tel-Aviv szurkolótábora Amszterdamban, illetve előzőleg a tel-avivi repülőtéren. A nagyvilágban néhány, a zsidó véleményterrortól meg nem félemlített média beszámolt ugyan arról, hogy valójában mi is történt a holland fővárosban, de az események hazug bemutatása, s elsősorban azoknak politikai haszonszerzést célzó értékelése világszerte, így Magyarországon is két héttel a történtek után is lankadatlanul folyik tovább. Mindeközben a Gázai övezetben a népirtás - a világ cinkos hallgatása mellett – az előzetes terveknek megfelelően zavartalanul zajlik.



Vidáman szelfizik egy Makkabi-szurkoló, miközben társai a Gázai övezetbeli gyermekek kiirtását éltetik (fotó: videókép)

Hering József – Kuruc.info