Külföld, Migránsbűnözés :: 2024. november 21. 07:25 ::

Tényleges életfogytig tartó börtönre ítélték egy amerikai diáklány venezuelai gyilkosát

A bíró tényleges életfogytig tartó börtönre ítélte szerdán Jose Ibarrát, az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó venezuelai férfit, aki februárban megtámadta és meggyilkolta Laken Riley georgiai egyetemistát.

A vádlottat az Athens városában tartott bírósági tárgyalás zárónapján a bíró bűnösnek mondta ki mind a 10 vádpontban, amelyek között szerepelt a gyilkosság több tényállása, valamint emberrablás, bántalmazás, szexuális erőszak kísérlete és bizonyíték megsemmisítése.

Az ítélethirdetés előtt az áldozat hozzátartozói és barátai szólaltak meg, idézték fel az ápolónak tanuló diáklány életét, és kértek súlyos büntetést a tettesre.

A nyomozás során Ibarra ruházatán azonosították Laken Riley DNS-mintáját, ami döntőnek bizonyult, valamint a férfi mobiltelefonjának cellainformációi is a bűnösség irányába mutattak. A védelem közvetett bizonyítéknak mondta az ügyészség által bemutatottakat, és azzal érvelt, hogy nem állapítható meg teljes bizonyossággal az elkövető kiléte.

José Ibarra a bírósági eljárás kezdetén lemondott az esküdtszék részvételével tartott tárgyalásról, ezért a bűnösség megállapítása is a bíró feladata volt. Az első tárgyalási nap november 15-én, pénteken volt.

Az ügy nagy nyilvánosságot kapott a közelmúltban zárult elnökválasztási kampány hónapjaiban is. Donald Trump republikánus elnökjelöltként többször hivatkozott a diáklány halálára, és felkereste a hozzátartozókat is. Számos alkalommal kifejtette, hogy a Biden-adminisztráció gyenge határvédelmi intézkedései és megengedő bevándorláspolitikája súlyos bűncselekményekben is testet ölt.

Ibarra 2022. augusztusában illegálisan érkezett az Egyesült Államokba Mexikó felől, ahol a hatóságok regisztráció után méltányossági alapon szabadon engedték. A venezuelai férfit 2023-ban New Yorkban erőszakos bűncselekmény miatt őrizetbe vették, majd a rendőrség elengedte, ezt követően tűnt fel a déli Georgia államban.

Ibarra február 22-én a Georgiai Egyetem athensi területe közelében támadta meg az éppen sportoló Laken Riley-t, aki halála előtt - a nyomozás megállapítása szerint - több mint negyedórán keresztül védekezett.

(MTI)