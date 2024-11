Külföld :: 2024. november 22. 21:41 ::

Új olasz KRESZ-szabályok: életfogytiglan is járhat azért a drogosoknak, ha egy súlyos baleset után csak úgy elhajtanak

Zéró toleranciát vezet be a kábítószeres befolyásoltság alatti gépkocsivezetés ellen a római parlamentben megszavazott új közúti törvény, amely tiltja a mobiltelefonok vezetés közbeni használatát is, és szigorítja az elektromos rollerekét, amelyek esetében is kötelező lesz a biztosítás.

A parlament alsó- és felsőháza által már elfogadott törvényt az államfőnek is ellenjegyeznie kell, majd a hivatalos közlönyben való megjelenés után az új KRESZ-szabályok életbe lépnek.

A közlekedési tárcát vezető Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes számításai szerint az új szabályok karácsonytól lesznek hatályosak. Érvényesek lesznek az olasz és a külföldi vezetők számára egyaránt.

“Nagyobb biztonságot és megelőzést nyújtunk, fellépünk a visszaélésekkel és a helytelen vezetői viselkedéssel szemben, igazi közúti nevelést kívánunk adni a vezetőknek” - írta a törvényt kezdeményező Matteo Salvini közösségi oldalán.

Az új szabályok szerint ha közúti ellenőrzésen az autóvezető drogtesztje pozitív, a jogosítványát három évre bevonják. Korábban a pozitív eredmény nem volt önmagában elegendő, az is kellett az intézkedéshez, hogy az ellenőrzéskor a vezető magatartása a kábítószer-fogyasztás felismerhető jeleit mutassa.

Ha a vezető drog hatása alatt súlyos balesetet okoz, vagy közúti baleset után nem áll meg, és nem nyújt segítséget, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kockáztat.

Gyorshajtás és piros lámpán való áthaladás esetén akár két hétre felfüggeszthetik a vezetői engedélyt, és húsz büntetőpontot vonhatnak le a harmincból, amelynek elfogyásakor bevonhatják a jogosítványát.

A megengedett sebesség óránkénti tíz és negyven kilométer közötti túllépése esetén a bírság 173 és 694 euró közötti összegre emelkedik. Ha a gyorshajtás városon belül vagy egy év alatt kétszer bekövetkezik, a bírság 220 és 880 euró között mozog. A jogosítványt utóbbi esetben akár egy hónapra bevonhatják.

Ami az alkoholfogyasztást illeti, ha a vezető vérében literenként 0,5 és 0,8 ezrelék közötti mennyiséget mérnek, 573 eurótól 2170 euróig terjedő bírságot szabnak ki, és a jogosítványt három hónaptól hat hónapig terjedő időszakra bevonják.

Ha 0,8 és 1,5 közötti ezreléket mérnek, a bírság 800 és 3200 euró közötti lesz, a jogosítvány érvényességét pedig akár egy évre is felfüggeszthetik, hat hónap börtönbüntetés kiszabásával.

Másfél ezrelék fölött a bírság elérheti a 6000 eurót, a jogosítványt egy és két év közötti időszakra bevonhatják, és a sofőrt egy évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik.

Ha a mennyiség meghaladja a 0,8 ezreléket, a törvény elrendeli, hogy a vezető úgynevezett Autolock-technológiát szereltessen járművére, ez automatikusan letiltja, ha a sofőr alkoholfogyasztás után akarna elindulni. 2026-tól az új autókba már kötelező lesz beépíteni a rendszert.

A friss jogosítványtulajdonosokkal szemben zéró tolerancia lesz érvényben az első három évben, ami az alkohol fogyasztást illeti.

Vezetés közbeni mobiltelefon-használat esetén az autós 250 és 1697 euró közötti bírságot kockáztat, és a jogosítványát egy hétre felfüggesztik. Visszaesés esetén emelkedik a bírság és a jogosítvány felfüggesztésének ideje is.

Az autóknak legalább másfél méteres oldaltávolságot kell tartaniuk, miközben kerékpárt előznek meg. Az elektromos kerékpárok teljesítménye nem haladhatja meg a 250 wattot és az óránkénti harminc kilométeres sebességet.

Az elektromos rollerekre bevezetik a rendszám és a biztosításkötés kötelezettségét. Kötelező lesz a bukósisak-viselés és az indexjelzők felszerelése is. A rollereket kitiltják a gyalogos övezetekből és a kerékpárutakról.

Szigorítják a tilosban való parkolás büntetését, valamint a robogók és a motorok bukósisak nélküli vezetését.

Az új szabályokat a közúti balesetek számának csökkentése érdekében vezették be. Az Istat statisztikai intézet adatai szerint tavaly a több mint 166 ezer közúti balesetben több mint háromezren veszítették életüket, és több mint 224 ezer volt a sérültek száma.

A KRESZ reformját több bírálat érte a gyorshajtásról, a tilosban való parkolásról, a bukósisak nélküli motorozásról ismert olaszok részéről.

(MTI)