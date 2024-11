Külföld :: 2024. november 25. 22:13 ::

11 ezer embert bocsát el a Thyssenkrupp acélvállalata

Akár 11 ezer állásba is kerülhet az a leépítési hullám, amire a Thyssenkrupp acélipari óriáscég határozta el magát. A Financial Times arról ír, a német vállalat acélipari munkásainak 40 százalékát elbocsáthatja. Azzal indokolták, hogy túlkínálat van az európai piacon, ahol ráadásul ütemesen nő az olcsó ázsiai acéláru aránya.



Első ütemben 2030-ig 5000 embert bocsátanának el a termelési és adminisztrációs ágazatokból, további 6000 állás pedig úgy tűnik el, hogy egyes részlegeket külsős szolgáltatóknak szerveznek ki, vagy el is adnak üzletrészeket.

A Thyssenkrupp Steel Europe közölte, egy gyárat be akar zárni, a termelést pedig negyedével csökkentené (évi 8,7-9 millió tonna közé). Az európai nehézipar válságos időket él meg, ez Németországban valószínűleg az induló választási kampánynak is része lesz. Munkahelyek tízezreinek felszámolásáról adott hírt az utóbbi hetekben a Volkswagen, a ZF Friedrichshafen, a Schaeffler és a Bosch is. Az egyik fő ok az európai autóeladások drasztikus visszaesése.