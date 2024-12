Külföld :: 2024. december 9. 06:50 ::

"Vasgárdista zsoldosokat" tartóztattak fel Romániában - felfegyverkezve tartottak a fővárosba

Bukarest felé tartó gépkocsikat állított meg szombatról vasárnapra virradó éjszaka a román rendőrség. Húsz személyt, közöttük Călin Georgescu zsoldosainak vezetőjét kísértek be az őrsre, miután autóikban valóságos fegyverarzenált találtak: fehér fegyvereket, két pisztolyt és nagy összegű pénzt, írja a Maszol.ro.



Georgescu idegenlégiós támogatója (fotó: Facebook/Horatiu Potra)

A Digi24 hírtelevízió értesülései szerint a 20 személy és Horațiu Potra volt idegenlégiós zsoldos, Călin Georgescu támogatója a fővárosba készült a náluk talált arzenállal. Pisztolyok, fehér fegyverek, taktikus fülvédők és bozótvágók kerültek elő a gépjárművekből. A rendőrség szerint provokációra készültek. Az autókat a forgalomban állították meg, Prahova, Dâmboviţa, Ilfov megyékben és Bukarestben. Horațiu Potra fiát a fővárosban, Potrat Prahova megyében találták meg.

Călin Georgescu, és az AUR vezetője George Simion is arra biztatta az embereket, hogy jelenjenek meg a szavazókörzetek előtt. Burkoltan mozgósítottak arra is, hogy vonuljanak utcára a fővárosban. Ezeknek az információknak a birtokában kezdtek vizsgálódni a hatóságok és találták meg Horațiu Potrát és embereit, amint Bukarest felé igyekeznek.

Többrendbéli szabálysértés miatt indult eljárás ellenük. Egyrészt azért mert pisztoly és bozótvágó volt náluk, másrészt állítólag két gépkocsivezető kábítószer hatása alatt vezetett.

Horațiu Potrát, a korábbi Francia Idegenlégió harcosát, Călin Georgescu biztonsági testületének vezetőjét vasárnap reggel 3 órakor Prahova megyében állították meg a közlekedésrendszek. A G osztályú Mercedest, amiben Potra utazott, egy 22 éves medgyesi férfi vezette. Igazságügyi források szerint Bukarest felé tartottak. A luxusautóból több fegyver is előkerült, köztük pisztoly, könnygázterjesztő eszköz és fegyverek. Horațiu Potrát rendőrségi furgonnal vitték a Prahova megyei rendőrfelügyelőségre. Autóját a rendőrség szállította el, mivel a járműben utazó személyeket veszélyesnek tartják - számolt be a helyszínről Valentin Stan, a Digi24 újságírója.

Források szerint egy jól megszervezett akcióra készültek, amelyet Horațiu Potra koordinált. A résztvevők különböző településekről indultak, hogy ne keltsenek feltűnést. A tervek szerint vasárnap reggelre érkeztek volna Bukarestbe. Több naposra tervezték a tartózkodást, ugyanis szállást is foglaltak a fővárosban. Amikor a rendőrség megkérdezte Horațiu Potrát, hogy szavazni készült-e, igennel válaszolt, és azt is megerősítette, hogy magával vitte volna a bozótvágókat is.

A hírtelevízió értesülései szerint a zsoldosoknál újságírók és politikusok nevét tartalmazó listát találtak, olyan személyekét, akiket meg kellett volna félemlíteniük.

Horațiu Potra kihallgatása hozzávetőleg öt órán át tartott a Prahova Megyei Rendőrfelügyelőség székhelyén. A vele egyszerre őrizetbe vett 20 személyt szintén kihallgatták, amennyiben elegendő bizonyítékot találnak a hatóságok arra, hogy közveszélyeseknek minősítsék őket, előfordulhat az is, hogy egyeseket fogva tartanak - mondta a Digi24 tudósítója.

Bilincsben távozott vasárnap este a Prahova megyei rendőrség épületéből Horaţiu Potra, medgyesi tanácsos, Călin Georgescu támogatója, miután több órán át hallgatták ki őt a rendőrök. Az Agerpres értesülése szerint a volt idegenlégiós dossziéját a Ploiesti Ítélőtábla vette át. Esetében is érvényes, hogy amennyiben kellő bizonyítékot találnak ahhoz, hogy közveszélyesnek minősítsék, letartóztatják, írja a Maszol.ro.