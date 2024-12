Külföld :: 2024. december 20. 21:46 ::

Görög állampolgárságért folyamodtak az egykori királyi család tagjai

Az egykori görög királyi család tagjai görög állampolgárságért folyamodtak, és hivatalosan is elismerték az ország köztársasági berendezkedését, ötven évvel azután, hogy eltörölték a monarchiát - közölte az athéni belügyminisztérium pénteken.

A tavaly elhunyt II. Konstantint és családtagjait 1994-ben megfosztották görög állampolgárságuktól az egykori királyi vagyonnal és a trónöröklés jogával kapcsolatos viták miatt. A néhai utolsó király tíz rokona csütörtökön nyilatkozatot írt alá, amelyben elismerték a kormányt, és bejelentették, hogy felveszik a "De Grece" (Görögországi) vezetéknevet.

Egy régóta függőben lévő történelmi ügy oldódik meg ezzel, lezárul a múlt egy fejezete, és mostantól a jövőbe lehet tekinteni - mondta el a belügyminisztérium egy tisztségviselője a görög közrádióban.

A kormányszóvivő azt közölte: a családtagoknak nincs semmiféle követelésük, és elismerik Görögország demokratikus államformáját.

Hivatalosan nem közölték, pontosan mely családtagok kértek állampolgárságot, de görög sajtójelentések szerint a kérvényt II. Konstantin öt gyereke és öt unokája nyújtotta be. A görög sajtóban az is megjelent, hogy több vezetéknév-lehetőséget is mérlegeltek, de végül a dán diplomataútlevelükön szereplő De Grece mellett döntöttek, és ennek görögbetűs átirata fog szerepelni a hivatalos görög okmányaikon.

A görög monarchiát 1974-ben, hét évig tartó katonai diktatúra után törölték el, miután egy népszavazáson elsöprő támogatást kapott a demokratikus politikai rendszer bevezetése. Az egykori királyi család tagjai évtizedeken át száműzetésben éltek, vagyonukat távollétükben elkobozták.

(MTI)