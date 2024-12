Külföld, Háború :: 2024. december 28. 08:58 ::

Fico megtorlást helyezett kilátásba, ha Kijev leállítja a gáztranzitot

Megtorló intézkedéseket vezethet be Ukrajnával szemben Szlovákia abban az esetben, ha Kijev újév után valóban leállítja az orosz gáz tranzitját Szlovákia felé - jelentette be pénteken Robert Fico szlovák miniszterelnök egy Facebook-videóban.

"Január 1-je után megvizsgáljuk a helyzetet, és felmérjük annak lehetőségét, hogy viszonválaszt adjunk Ukrajna számára. Ha elkerülhetetlen, akkor leállítjuk az elektromos áram szállítását Ukrajnába vagy valami más intézkedést hozunk" - közölte Fico.

Kijev már korábban bejelentette, hogy nem fogja meghosszabbítani az orosz gáz ukrajnai tranzitjára vonatkozó szerződést, amely december 31-én lejár.

A szlovák miniszterelnök közölte: az orosz gáz alternatív útvonalakon történő szállítása jelentős többletköltséggel járna. Azt is hangsúlyozta, hogy az ukrajnai tranzit leállítása az Európai Unió versenyképességét is hátrányosan érintené, becslései szerint a 27 tagállamnak az ebből adódó költségei a 120 milliárd eurót is elérhetik a következő két évben.

Videoüzenetében Fico Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt hibáztatta a kialakult helyzetért. Azt is mondta, hogy Zelenszkij "érthetetlen módon" visszautasítja a tűzszünetet, és ezzel egész Ukrajnát katasztrófa felé vezeti. A szlovák kormányfő szerint az ukrán elnök tárgyalási pozíciója napról napra romlik, és Ukrajna "hatalmas árat fog fizetni ezért a nyugati kalandért: területeket fog veszíteni, és külföldi csapatok érkeznek majd az országba".

Robert Fico vasárnap Moszkvában járt, és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. Putyin néhány nappal később elmondta, hogy a szlovák miniszterelnök kifejezte készségét arra, hogy hazája az orosz-ukrán tárgyalások helyszínéül szolgáljon. Az orosz elnök hozzátette: Moszkva nem ellenzi ezt a felvetést.

(MTI)