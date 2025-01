Külföld :: 2025. január 19. 20:27 ::

Mike Waltz: Trump hivatalba lépését követően intézkedéseket készül hozni a határvédelem, energetika és a DEI terén

Donald Trump január 20-ai hivatalba lépését követően intézkedéseket készül hozni a határvédelmet és energetikát illetően, illetve véget akar vetni a sokszínűséget, esélyegyenlőséget és inkluzivitást (Diversity, Equity, and Inclusion, röviden DEI) szorgalmazó politikáknak - jelentette ki vasárnap Mike Waltz, a leendő amerikai elnök kijelölt nemzetbiztonsági tanácsadója a CBS hírtelevízió Face the Nation című műsorában.

"Kint lesznek az asztalon kampányígéretei, amelyeket megígért az amerikai népnek, ami a határvédelmet, az energetikát és a DEI-t, vagyis a szövetségi kormányzat oly sok szegletét megfertőző woke-kultúra elleni fellépést illeti" - mondta Waltz.

A kijelölt nemzetbiztonsági tanácsadó mindemellett hangsúlyozta, hogy a legégetőbb kérdés a határvádelem, az amerikai szavazók pedig világos felhatalmazást adtak Donald Trumpnak: "zárja le a határt és toloncolja ki a legrosszabbak legrosszabbjait" és lépjen fel a drogkartellekkel szemben.



Mike Waltz kijelölt nemzetbiztonsági tanácsadó (forrás: nixonfoundation.org)

Waltz egyebek között beszélt a Közel-Keletről is. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a Hamász megszegi a gázai tűzszüneti, illetve túszalku egyezményt (nyilván az fel sem merült benne, hogy Izrael szegi meg - a szerk.), úgy az Egyesült Államok Izraelt támogatni fogja "mindabban, amit meg kell tennie". Leszögezte egyben, hogy a Hamász sosem fogja a Gázai övezetet kormányozni, mert az teljességgel elfogadhatatlan. Kiemelete azt is, hogy Donald Trump és csapata ezt világossá tették Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök előtt is.

Waltz egyben derűlátónak mutatkozott abban, hogy Donald Trump kormányzata képes lesz majd kialkudni az Izrael és Szaúd-Arábia közötti kapcsolatok normalizálását az Ábrahám-egyezmények keretében.

(MTI nyomán)